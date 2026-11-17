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金州勇士隊2026年首輪第11順位新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）本季迅速崛起，躍升為球隊二號得分手。由於他與前勇士冠軍後衛普爾（Jordan Poole）同樣出身密歇根大學，兩人日前在勇士大勝紐奧良鵜鶘賽後更上演溫馨的交換球衣戲碼。今（17）日倫德伯格接受《舊金山紀事報》專訪，針對格林（Draymond Green）當年揮拳重擊學長普爾一事表達看法，他在受訪時一句耐人尋味的回應，被外界解讀為暗酸普爾當年自找苦吃：「我不是那種會對隊友生氣的人，我不認為我會把格林逼到想對隊友動手的境地。」普爾在2021-22賽季幫助勇士奪下總冠軍後簽下4年1.4億美元肥約，卻在2022年10月的隊內訓練中與老大哥格林爆發口角衝突，格林當場失控衝上前一拳重擊普爾臉部。該段衝突影片外流後引爆軒然大波，導致兩人關係徹底決裂，最終普爾在2023年夏天被交易至華盛頓巫師，隨後輾轉加盟鵜鶘。同為密歇根大學校友的倫德伯格進入勇士後，經常收到網友私訊提醒他「小心格林的拳頭」。對此，倫德伯格在受訪時坦言自己確實看過那段著名的揮拳影片，但他給出的反應卻相當直接：「我經常收到網友傳訊息跟我提這件事，我也看過那支影片，我當時心想『天啊，到底是發生什麼事才會演變成這樣？』這真的很有意思，但我並不是那種會對隊友發脾氣的人，我不覺得我會讓格林處於一個甚至想這麼做的境地。」這番話在社群媒體上再度引發熱議，不少球迷認為倫德伯格雖然口頭上尊重學長，言語間卻明顯站在格林這邊，暗示普爾當年必定是先激怒了隊友。有趣的是，在場上兩人其實維持著良好的校友情誼。在日前勇士主場以138：87痛宰鵜鶘的比賽中，倫德伯格狂砍23分、7籃板與4助攻表現亮眼，反觀重返舊地的普爾出戰34分鐘僅得7分；賽後倫德伯格仍主動找上普爾交換球衣，興奮表示自從加盟勇士前就一直很期待見到這位優秀學長，希望能將普爾的親筆簽名球衣納入自己的密歇根大學收藏系列。而近期普爾也多次釋出善意，公開將灣區稱為「家」並敞開未來重返勇士的大門，格林同樣在個人播客節目中大度回應表示理解普爾的想法，雙方未來或許有可能再續前緣。