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台股今（17）日上演劇烈震盪行情！加權指數開盤後賣壓湧現，一度重挫1253.63點，跌破4萬點大關，隨後買盤進場，指數急拉近500點，盤中一度短暫翻紅，市場氣氛隨之回穩。權值股台積電（2330）也由黑翻紅，盤中最高衝上2270元，較前一日收盤價上漲55元，不過截至最新成交價已回到2215元，與前一日收盤價持平。台股前一交易日（16日）遭遇沉重賣壓，加權指數終場下跌2635.04點，收在41040.08點，跌幅達6.03%。台積電當日收在2215元，下跌135元，跌幅5.74%，大型權值股普遍承壓，也讓市場高度關注今日能否出現止跌訊號。今日台股以40546.64點開出，下跌493.44點，盤中賣壓進一步擴大，最低來到39786.45點，較前一日收盤下跌1253.63點，失守4萬點關卡。不過，低檔買盤隨後進場，大盤跌點快速收斂，盤中一度急拉近500點，甚至短暫翻紅，呈現急殺後快速反彈的走勢。政策面也是市場關注焦點。國安基金11月6日召開臨時委員會，決議授權執行秘書視市場情況動用資金執行市場安定任務，為國安基金第10次啟動護盤機制。金管會則自11月9日起實施穩定市場措施，包括將每日盤中借券賣出委託數量上限，由前30個營業日日平均成交數量的30%調降至3%，並將上市櫃有價證券最低融券保證金成數由90%提高至130%，藉此提高放空成本。不過，國安基金取得動用資金授權，不代表今日一定有實際進場買股；台股盤中急拉也不能直接認定是政府資金進場所致。後續仍須觀察國安基金是否揭露實際操作資訊，以及外資買賣超、大型權值股走勢，才能判斷這波反彈是否具備延續性。