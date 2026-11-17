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爸爸兒子都要選市長！選舉公報父子連線爆討論

不妨去參考台北市長的選舉公報，我的小犬在他的政見欄，發表了一些苦口婆心的，吠火車的汪汪聲。」

▲台南市長號次1號的「蕭燐洪」候選人，政見欄寫著「我的小犬在台北市長政見欄發出汪汪聲」，引爆廣大討論。（圖/中選會官網）

原來台北市長候選人之一的「蕭文乾」就是蕭燐洪的兒子，兩人都是代表SoR無法黨出來參選。

▲台北市長候選人之一的「蕭文乾」就是蕭燐洪的兒子，兩人都是代表SoR無法黨出來參選，政見訴說許多關於SoR英文教育理念，跟父親在選舉公報連線。（圖/中選會官網）

台灣SoR無法黨是什麼來歷？超狂父子檔砸240萬參選

黨派的核心主張是推動將美國科學閱讀方針、音素覺察以及《台灣雙語注音符號表》寫入台灣英文課綱

當年政見表示「本人目標是0票」，連自己都不會投給自己

現年84歲的蕭燐洪參選台南市長、52歲的兒子蕭文乾也參選台北市長，父子檔一共要繳納240萬元的保證金

▲台北市長候選人號次4號「蕭文乾」是台灣SoR無法黨創黨人，這回跟父親都一同參選直轄市長選舉，在社群掀起討論。（圖/政見發表會公用頻道）

中央選舉委員會近日將各縣市長、議員候選人選舉公報公布在官網，結果一連串有趣的候選人政見立刻就獲得廣大討論，其中一位參選台南市長的「蕭燐洪」候選人超特別，在政見欄寫下：「我的小犬在台北市長政見欄發出汪汪聲」，本來很多人還看不懂什麼意思，沒想到這才發現，台北市長候選人之一的「蕭文乾」就是他的兒子，父子檔共計砸下240萬形成「爸爸、兒子都選市長」的特殊情況，在社群掀起廣大迴響。有網友在社群平台「Threads」貼文指出「今天收到選舉公報，台南市長候選人這個要確定欸！」只見選舉公報中，台南市長號次1號的「蕭燐洪」候選人，政見欄寫著「我都八十四歲了，只求正寢，沒有政見，但若您像我一樣關心三個小孫子小孫女的英文教育，原本很多人都看不懂這什麼意思，還以為是在暗酸藍綠候選人，沒想到有網友立刻查出，而蕭文乾台北市長參選號次為4號，政見欄上果然寫著：「Sor是絕佳英文教育政策，美國有44州與參、眾兩院，都已立法保障美國兒童的SoR受教權」等，雖然兩人在不同縣市選舉，但意外在選舉公報連線也造成話題。然而很多人也好奇這個「台灣SoR無法黨」是什麼政黨，這是在2020年1月由蕭文乾博士成立的黨派，原本名稱為「台灣雙語無法黨」，，當時承諾只要課綱改革完成、目標達成就會決議解散政黨，目前任務仍然持續進行中。過去蕭燐洪曾經在2024年參選台南第五選區的立委，，完全志不在當選，也在社群掀起討論，當時因為王家貞依法無法參選，導致藍營部分選票廢除外，也流向蕭燐洪，最終拿下3萬8695票。這次2026九合一選戰不僅是蕭燐洪再次投入選戰，連小兒子蕭文乾也一起加入，，立刻在社群引爆廣大討論度。不過根據《公職人員選舉罷免法》第32條規定辦理，如果未當選且得票數未達10%門檻者，保證金則不予發還，最終結果到底如何，只能11月28日見真章。