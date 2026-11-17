Apple這次與寶可夢合作，特別選中第八世代登場的「啃果蟲」（Applin）擔任主角，啃果蟲被稱為「蘋果居寶可夢」，外型就像一顆長出眼睛與尾巴的蘋果，恰好呼應Apple的品牌名稱，這款特別版Apple Gift Card也打破過去以蘋果Logo為主的設計，改由啃果蟲成為卡片視覺主角，不只是能夠儲值消費的禮品卡，也成為值得寶可夢粉絲收藏的紀念商品。
日本11間Apple Store限定！最低1,000日圓、每人限購3張
根據日本App Store官方公告，「Apple Gift Card Pokémon Special Edition」自11月16日至11月30日限時販售，僅限日本全國11間Apple Store直營店，禮品卡採自由儲值制度，消費者可以自行設定1,000日圓至250,000日圓的金額，每人最多限購3張。
購買後可將禮品卡兌換成Apple帳號餘額，用來購買App Store應用程式、遊戲、App內購買項目，或支付Apple Music、iCloud+等訂閱服務。
不過Apple Gift Card設有國家與地區使用限制，在日本購買的禮品卡，無法直接儲值至台灣地區的Apple帳號。有計畫赴日購買的民眾，若不只是單純收藏，建議先確認帳號所在地及使用需求。
3款寶可夢iPhone桌布免費下載！皮卡丘、御三家全登場
除了限量禮品卡，Apple還準備3款寶可夢30週年原創iPhone桌布，包括啃果蟲滿版圖案、啃果蟲主題插畫，以及皮卡丘、妙蛙種子、小火龍、傑尼龜等人氣角色同框的設計。消費者可以透過禮品卡背面的QR Code取得桌布，不過Apple也已開放寶可夢30週年桌布官方下載網址，就算沒有購買禮品卡，台灣iPhone用戶也能免費下載使用，官方也特別提供適用於摺疊手機iPhone Duo的桌布版本。
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根據日本App Store官方公告，「Apple Gift Card Pokémon Special Edition」自11月16日至11月30日限時販售，僅限日本全國11間Apple Store直營店，禮品卡採自由儲值制度，消費者可以自行設定1,000日圓至250,000日圓的金額，每人最多限購3張。
購買後可將禮品卡兌換成Apple帳號餘額，用來購買App Store應用程式、遊戲、App內購買項目，或支付Apple Music、iCloud+等訂閱服務。
不過Apple Gift Card設有國家與地區使用限制，在日本購買的禮品卡，無法直接儲值至台灣地區的Apple帳號。有計畫赴日購買的民眾，若不只是單純收藏，建議先確認帳號所在地及使用需求。
除了限量禮品卡，Apple還準備3款寶可夢30週年原創iPhone桌布，包括啃果蟲滿版圖案、啃果蟲主題插畫，以及皮卡丘、妙蛙種子、小火龍、傑尼龜等人氣角色同框的設計。消費者可以透過禮品卡背面的QR Code取得桌布，不過Apple也已開放寶可夢30週年桌布官方下載網址，就算沒有購買禮品卡，台灣iPhone用戶也能免費下載使用，官方也特別提供適用於摺疊手機iPhone Duo的桌布版本。