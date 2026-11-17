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殷瑋批高雄、台南光電開發 憂影響飲用水安全

批中央連3年發函北市府盤點 殷瑋要求沈伯洋表態

陳沂質疑為何2025年不再發函？卓榮泰：2024已結案

台北市長選戰倒數，翡翠水庫近日成焦點攻防。經濟部水利署2022年至2024年連續3年發函盤點水庫設置光電潛力，台北市長蔣萬安強調「堅決反對」。北市府研考會主委殷瑋今（17）日更指出，中央過去連續3年發函要求北市府盤點，蔣萬安始終拒絕，他並點名民進黨候選人沈伯洋，「你可以跟蔣萬安市長一樣清楚表態，明白承諾，不會讓翡翠水庫種光電板，你敢嗎？」殷瑋今發文指出，高雄大樹區和山里有51公頃山坡地遭削山填土開發光電，居民不僅受到揚塵影響，還得擔心山洪、土石流風險。他批評，「這是民進黨執政下的行政院，在有計畫地蓋光電板，結果造成民眾、廠商、公共安全三輸的局面。」殷瑋接著提及台南烏山頭水庫設置太陽能光電板，質疑可能影響民眾飲水安全。他表示，國民黨台南市長候選人謝龍介已公開宣誓，當選後將拆除烏山頭水庫所有光電板，並清查相關弊案。殷瑋也引述在地人士對光電板鉛溶出風險的疑慮，質問「光電板也不是水庫的必要設施，為什麼要用百萬人的健康來當作代價？為什麼要用飲用水的安全來當作代價呢？」殷瑋表示，翡翠水庫是大台北地區重要水源，攸關約600萬人的民生用水，水質檢測表現優良，中央卻連續3年發函，要求台北市政府盤點設置太陽能光電設施的可能性。他指出，部分公文甚至要求地方政府針對無法增設光電的情形詳述理由，但北市府始終拒絕，蔣萬安更曾在議會強硬表態，「我們絕對不准，而且一定堅守立場。」殷瑋因此點名沈伯洋，「你曾經對執政黨執政下的中央部會，像這樣大種光電、不顧飲用水風險的做法，表達過任何一次關心、做過任何一次譴責嗎？」並要求沈伯洋明確承諾，不會讓翡翠水庫設置光電板。另外，網紅陳沂昨也發文表示，中央雖澄清從未強制要求翡翠水庫設置光電板，但她質疑，若2022年評估遭拒，為何2023、2024年仍持續發函，「如果是例行公事，為什麼2025、2026不繼續發公文？」她認為，正是蔣萬安強烈反對，才讓翡翠水庫免於設置光電板。不過對此，行政院長卓榮泰17日表示，從2022年起中央有全國性的潛力調查各式光電，在2024年已經結束，也無任何計畫；中央詢問意見請地方表達，地方惡意誤解，絕對無助合作。