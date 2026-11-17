年終是聚餐的好時機，到星級飯店buffet是個好選擇，多樣化的菜色能讓所有人都能挑到喜愛的食物，且通通都能吃到飽，且全台多家飯店自助餐也趁著年終推優惠活動搶商機。《NOWNEWS今日新聞》整理全台10大飯店的buffet年終優惠，最優享有買一送一的超殺折扣，更有兩人同行吃早午餐吃到飽只要999元。
📍台北美福飯店「彩匯自助餐廳」：
台北美福大飯店宣布，飯店內的人氣buffet「彩匯自助餐廳」推出買一送一優惠，即日起至12月31日的每周一至週四，顧客只要出示大直或是內湖區的公司名片或大直區鄰里證明就享優惠，午餐與晚餐都將享有買一送一（優惠者需另收原餐價一成服務費）。
近半價折扣能吃到爐烤牛排、招牌和牛清湯、招牌牛肉麵、雪蟹腳、炭烤日本生蠔、現煮叻沙椰香鮑魚鍋或香烤奶油麵包蟹等，還有精緻又多樣的甜點，通通都能吃到飽。提醒優惠僅限成人，每組訂位至多12位；優惠者需另收原價一成服務費。單張證件或名片至多可預訂12人（含贈送者）。
📍台北凱撒大飯店「Checkers自助餐」：
台北凱撒大飯店「Checkers自助餐」睦鄰優惠為常態活動，凡是台北市中正區、中山區、大安區、大同區、萬華區住戶、公司行號員工，現場出示證件、工作名片，平日周一至周五自助午、晚餐時段享8折優惠。
📍台北士林萬麗「 士林廚房」：
2026線上旅展優惠將自即日起到11月26日止，於官網上可下訂，士林廚房單張平日午晚餐自助餐券 1199元起，另有10張套組、平均每張1150元，最優有下殺65折之優惠。
📍台北君悅酒店「凱菲屋、彩日本料理」：
於官網推出線上旅展，活動將至11月22日，推出人氣餐券下殺61折起，包含凱菲屋自助餐平日下午茶四人同行券，特價3600元，900元就能享有五星飯店下午茶吃到飽；凱菲屋/彩日本料理平日午晚餐雙人券 2870元起，下殺73折；彩日本料理單人6張套券7620元起。
📍JR東日本「鉑麗安全日餐廳」：
▪️LINE好友 假日下午茶優惠：
日期：即日起 ~ 2026年12月30日
優惠：加入 JR東日本大飯店台北LINE@官方帳號享限定優惠價900元（原價1080元+10%)
除外日：2026年12月24~27日不適用
備註：
一、本優惠專案恕無法與信用卡、餐券或其他優惠活動併用，敬請見諒並感謝您的理解。
二、好友優惠限本人使用，每一帳號僅可折扣一位。
▪️「JR Hotel Member/Japan Rail Club/JEXER Member/YAMAHA山葉音樂員工」優惠：
日期：即日起 ~ 2026年12月30日
優惠：周一至周四午晚餐、周五午餐「七五折」優惠；周五晚餐、周末午晚餐「八折」優惠。
除外日：2026年12月24~27日不適用
備註：
一、活動優惠限本人使用，無擴及同行者；使用優惠須出示會員畫面。
二、早餐與客房餐飲不適用此優惠活動。
三、優惠者須另加原餐價一成服務費。
📍台北凱達飯店「百宴自助餐廳」：
▪️睦鄰與敬老優惠（即日起至2026年12月31）：
里民優惠：設籍或工作於台北市萬華區、中正區的居民，出示相關證件享8折優惠（同一人同一張證件最多折扣4人，優惠者需另加原價一成服務費）。
▪️長者優惠：65歲以上長者享75折方案
📍李方艾美酒店「新食譜全日餐廳」:
李方艾美酒店「新食譜全日餐廳」近日推出台中市、彰化縣、南投縣居民優惠，明年3月31日前的周一至周四晚餐，只要是設籍這3個縣市，出示身分證明文件，就能享有2位成人同行第2位半價優惠（需另外酌收原價10%服務費）。
📍台南大員皇冠假日酒店「元素餐廳」：
設籍台南市安平區，於元素餐廳用餐即享85折優惠，平、假日的午餐晚餐餐期皆可使用，同桌同行者上限8人，第9人起，以原價計費。訂位時須告知使用此優惠，並於結帳時，出示身分證件。
📍承億酒店「貳陸日全食」：
▪️兩人同行999元：
平日早午餐（周一～五 07:00–14:30），針對60歲以上樂齡族推出兩人同行只要999元，每1位60歲以上貴賓，可攜帶1位同行者（不限年齡），優惠自即日起到12月31日。
▪️「肉曜日」活動：
晚餐時段則全新推出「肉曜日」澳洲和牛季，以澳洲和牛為題，透過炙、炒、燉、煮等不同料理手法，包含金蒜黑椒和牛骰子、炙燒和牛卡路比等菜色。
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台北美福大飯店宣布，飯店內的人氣buffet「彩匯自助餐廳」推出買一送一優惠，即日起至12月31日的每周一至週四，顧客只要出示大直或是內湖區的公司名片或大直區鄰里證明就享優惠，午餐與晚餐都將享有買一送一（優惠者需另收原餐價一成服務費）。
近半價折扣能吃到爐烤牛排、招牌和牛清湯、招牌牛肉麵、雪蟹腳、炭烤日本生蠔、現煮叻沙椰香鮑魚鍋或香烤奶油麵包蟹等，還有精緻又多樣的甜點，通通都能吃到飽。提醒優惠僅限成人，每組訂位至多12位；優惠者需另收原價一成服務費。單張證件或名片至多可預訂12人（含贈送者）。
台北凱撒大飯店「Checkers自助餐」睦鄰優惠為常態活動，凡是台北市中正區、中山區、大安區、大同區、萬華區住戶、公司行號員工，現場出示證件、工作名片，平日周一至周五自助午、晚餐時段享8折優惠。
2026線上旅展優惠將自即日起到11月26日止，於官網上可下訂，士林廚房單張平日午晚餐自助餐券 1199元起，另有10張套組、平均每張1150元，最優有下殺65折之優惠。
📍台北君悅酒店「凱菲屋、彩日本料理」：
於官網推出線上旅展，活動將至11月22日，推出人氣餐券下殺61折起，包含凱菲屋自助餐平日下午茶四人同行券，特價3600元，900元就能享有五星飯店下午茶吃到飽；凱菲屋/彩日本料理平日午晚餐雙人券 2870元起，下殺73折；彩日本料理單人6張套券7620元起。
▪️LINE好友 假日下午茶優惠：
日期：即日起 ~ 2026年12月30日
優惠：加入 JR東日本大飯店台北LINE@官方帳號享限定優惠價900元（原價1080元+10%)
除外日：2026年12月24~27日不適用
備註：
一、本優惠專案恕無法與信用卡、餐券或其他優惠活動併用，敬請見諒並感謝您的理解。
二、好友優惠限本人使用，每一帳號僅可折扣一位。
▪️「JR Hotel Member/Japan Rail Club/JEXER Member/YAMAHA山葉音樂員工」優惠：
日期：即日起 ~ 2026年12月30日
優惠：周一至周四午晚餐、周五午餐「七五折」優惠；周五晚餐、周末午晚餐「八折」優惠。
除外日：2026年12月24~27日不適用
備註：
一、活動優惠限本人使用，無擴及同行者；使用優惠須出示會員畫面。
二、早餐與客房餐飲不適用此優惠活動。
三、優惠者須另加原餐價一成服務費。
📍台北凱達飯店「百宴自助餐廳」：
▪️睦鄰與敬老優惠（即日起至2026年12月31）：
里民優惠：設籍或工作於台北市萬華區、中正區的居民，出示相關證件享8折優惠（同一人同一張證件最多折扣4人，優惠者需另加原價一成服務費）。
▪️長者優惠：65歲以上長者享75折方案
📍李方艾美酒店「新食譜全日餐廳」:
李方艾美酒店「新食譜全日餐廳」近日推出台中市、彰化縣、南投縣居民優惠，明年3月31日前的周一至周四晚餐，只要是設籍這3個縣市，出示身分證明文件，就能享有2位成人同行第2位半價優惠（需另外酌收原價10%服務費）。
設籍台南市安平區，於元素餐廳用餐即享85折優惠，平、假日的午餐晚餐餐期皆可使用，同桌同行者上限8人，第9人起，以原價計費。訂位時須告知使用此優惠，並於結帳時，出示身分證件。
📍承億酒店「貳陸日全食」：
▪️兩人同行999元：
平日早午餐（周一～五 07:00–14:30），針對60歲以上樂齡族推出兩人同行只要999元，每1位60歲以上貴賓，可攜帶1位同行者（不限年齡），優惠自即日起到12月31日。
▪️「肉曜日」活動：
晚餐時段則全新推出「肉曜日」澳洲和牛季，以澳洲和牛為題，透過炙、炒、燉、煮等不同料理手法，包含金蒜黑椒和牛骰子、炙燒和牛卡路比等菜色。