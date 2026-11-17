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高鐵三大應變措施

第一：11/27加開10班「紅眼優惠班次」首度延至凌晨1:55收班

▲台灣高鐵2026選舉疏運期間延收班次及「紅眼優惠班次(藍字)」。(圖／台灣高鐵公司提供）

▲台灣高鐵2026選舉疏運期間延收班次及「紅眼優惠班次(藍字)」。(圖／台灣高鐵公司提供）

第二：11/27傍晚南港/台北/板橋自由座閘門管制

超尖峰時段雙北3站自由座旅客排隊上看1小時

第三：11/27、11/28超尖峰 二天共20班全車自由座列車

▲台灣高鐵2026選舉疏運期間再加開車次表。(圖／台灣高鐵公司提供）

地方公職人員選舉即將在11月28日舉行，高鐵車票在疏運期間即將售罄。台灣高鐵公司宣布加開22班次列車，並於明（18）日凌晨零時起開放購票，其中包含「紅眼優惠班次」對號座全面77折。同時，27日傍晚超尖峰時段，將首度採自由座「閘門管制」——每開放進站10分鐘，隨即管制5分鐘。由於車票即將售罄，台灣高鐵協調一線人員投入延後收班，11月27日加開多達10班次深夜「紅眼優惠班次」，不僅創高鐵通車以來紀錄、首度延後到凌晨1：55分收班，更祭出標準車廂對號座全面77折優惠。由於投票日前一晚11/27（五）傍晚17時起至20時止，「自由座等候時間」預估燈號為紅燈，因此將比照高速公路閘道儀控，管制自由座旅客進入閘門。將採每開放自由座旅客進站10分鐘，即管制自由座旅客進站5分鐘（實際管制時間依現場狀況可能略有調整），避免過多人潮湧入閘門內，影響旅客安全。20時以後將另視自由座人潮排隊狀況，必要時不排除延長管制時間。高鐵公司強調，自由座人潮管制期間，對號座進入閘門不受影響，呼籲對號座旅客提早半小時至車站候車，避免延誤行程。台灣高鐵公司嚴肅呼籲，自由座旅客若選在11/27傍晚超尖峰時段搭車，平均等待時間將至少超過45-60分鐘。尤其台北站地下三樓候車區域非常狹小，台灣高鐵公司除將派員提前於台北捷運閘門內引導旅客轉乘高鐵，同時呼籲台北站旅客盡量利用地下一樓閘門進站。自由座旅客建議可至南港站搭乘，更務必避開超尖峰時段。在出發前，先透過高鐵企業網站、「T-EX行動購票」App或 LINE TODAY 中的「分類」頁籤，查詢「自由座等候時間」預估燈號，紅燈尖峰時段請改用其他交通運具，分流搭乘，避免久候。不僅有投票返鄉，11月28日、11月29日因北部同時將舉辦大型演唱會，帶動本次選舉疏運訂位狀況較以往更加踴躍。台灣高鐵為了讓旅客都能順利返鄉投票，首度週六上午加開全車自由座列車，呼籲旅客可以避開11月27日傍晚超尖峰時間，改利用11月28日上午搭乘仍可趕在投票截止之前，投下神聖的一票。11月27日傍晚以及11月28日投票日當天上午，一共規劃多達20班次全車自由座列車（商務車廂除外）。台灣高鐵選舉疏運期間，共加開71班次列車（南下33班、北上38班），提供749班次列車的旅運服務。另，因應車票即將售罄，交通部也特別協調臺鐵、國道客運及海運協助疏運旅客，透過多種「運具聯防」合作，順利完成選舉疏運。高鐵公司特別感謝交通部與各運具協助分流旅客、鐵路警察協助維持乘車秩序；同時，台北捷運公司更配合在台北車站管制鄰近高鐵的閘門，並協助加強廣播、引導旅客。