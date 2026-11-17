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兩院上週充分協商 卓榮泰盼相同模式討論普發現金

國民黨立法院黨團擬在本週五闖關普發2萬元三讀，對此行政院長卓榮泰今（17）日受訪表示，立法院過去2年多以來，經常在違反憲政秩序、破壞國家財政紀律的同時進行強行表決，讓政府國庫可能掏空、憲政可能被破壞，然而上週包括《性工法》、《就保法》兩院可以充分討論合作，最終折衷定案的方式，因此希望能用這樣方式，而非強行表決的方式，視憲政秩序與國家財政紀律於不顧。卓榮泰表示，立法院過去2年多以來，經常在違反憲政秩序、破壞國家財政紀律的同時，進行了強行的表決，讓政府國庫可能掏空、憲政可能被破壞。然而上一週包括《性工法》跟《就保法》的過程當中，立法院與行政院各部會表現了可以充分討論合作，最終折衷定案的方式。卓榮泰提到，行政院已經在台灣人口對策新戰略當中提出了對於減輕少子女化問題很多的努力。也在普發1萬中，以不舉債、不排擠，而且不違憲的方式提出的方案。最後卓榮泰呼籲，誠懇希望立法院跟行政院能夠就這個方式、內容與財政負擔來進行討論，而不要再用強行表決的方式，視憲政秩序與國家財政紀律於不顧。