我是廣告 請繼續往下閱讀

AI消息面引發疑慮 供應鏈族群成賣壓重心

雲端大廠投入方向不變 台灣供應鏈長期動能穩健

美股進入關鍵事件密集期 投資焦點回歸獲利與評價

台股短線等待籌碼沉澱 中長期AI獲利動能仍具支撐

受到國際科技產業消息及市場風險情緒升溫影響，台股繼前一交易日暴跌2635點、跌幅6.03%之後，今（17）日早盤一度再跌逾千點，失守4萬點大關，目前回到4萬點之上。法人認為，短期市場震盪可能影響相關族群評價，但台灣企業在全球AI生態系中的競爭優勢並未因此改變，只是市場對基本面的檢視可望更加嚴格，投資焦點也將從題材與預期，進一步回歸企業實際獲利、現金流及評價面。國泰投信表示，近期市場焦點主要圍繞AI產業相關消息，包括輝達管理階層異動，以及新一代AI運算平台Vera Rubin量產與供貨進度等議題，導致投資人重新評估未來AI產業成長速度及相關供應鏈獲利展望。在風險趨避情緒升溫下，市場賣壓集中於AI供應鏈相關族群，包含伺服器、散熱、載板、電源管理及高速傳輸等產業鏈均面臨較大修正壓力。從全球市場表現來看，科技股仍是本波修正的重心。國泰投信認為，這次市場波動主要反映投資人對未來成長預期的重新檢視，而非產業基本面出現立即且明顯的改變，尤其市場關注的Vera Rubin平台供貨時程調整，主要與HBM4高頻寬記憶體良率及供應狀況有關，相關訊息其實早在10月初已傳出，與近日黃仁勳請辭無關。國泰投信指出，若回歸產業基本面觀察，目前全球大型雲端服務供應商（CSP）對AI基礎建設的投入方向並未改變，生成式AI、企業數位轉型及雲端運算需求仍持續推進。台灣仍是AI供應鏈重要基地，但部分美國CSP業者未來可能增加AMD或博通等替代方案的採用比重，整體AI運算需求仍處於成長階段，相關供應鏈長期投資計畫目前尚未出現大幅調整跡象。展望後市，市場將持續關注AI產品更新週期、大型雲端服務供應商資本支出規劃，以及新一代平台實際出貨與接單進度。若未來資料中心建置時程出現遞延，可能影響部分企業獲利成長速度，但目前仍需進一步觀察後續需求變化及市場調整情形。00402A安聯美國科技領航主動式ETF基金經理人洪華珍則提到，美股進入重要經濟數據與重量級企業財報密集公布期，在科技股波動升溫、美債殖利率高檔震盪及地緣政治風險未歇之際，市場對基本面的檢視可望更加嚴格，投資焦點也將從題材與預期，進一步回歸企業實際獲利、現金流及評價面。近期觀察重點包括美國零售銷售、工業生產、新屋開工、FOMC會議紀錄及失業救濟金人數，其中輝達財報將是檢驗AI需求與科技業資本支出的重要指標，大型零售商財報則可進一步觀察美國消費韌性，以及企業面對成本壓力時的轉嫁能力。不過，美國景氣與企業獲利仍具韌性，中長期基本面並未改變，但短線利率、通膨及財報結果都可能放大市場波動。當市場由「期待成長」轉向「驗證成長」，選股重要性也將隨之提升。布局上宜更重視企業獲利能見度、現金流與評價合理性，並以成長與防禦兼備的方式因應震盪。至於台股後市，安聯台灣大壩基金暨安聯台灣科技基金經理人蕭惠中表示，近期升息預期、美國期中選舉及美債殖利率波動干擾全球投資信心，加上台股今年漲幅在全球主要股市中相對突出，短線市場仍處於籌碼與信心調整階段。不過，AI、雲端伺服器、高速傳輸及規格升級等長期趨勢並未改變，企業獲利動能仍是支撐台股中長期表現的核心。近期在利率維持高檔及AI融資疑慮影響下，市場出現回檔，但修正幅度已逐步接近合理區間，有機會進入打底整理階段。評價面來看，目前台股本益比約19.75倍，接近歷史平均18.7倍；本淨比約3.4倍，則位於10年平均之上兩個標準差。蕭惠中表示，後續行情關鍵將由評價擴張轉向企業獲利能否跟上，選股的重要性也將進一步提升。產業趨勢方面，2026年5大雲端服務業者資本支出合計約8050億美元，2027年預估進一步上修至約1.1兆美元，年增約39.8%，目前尚未看到明顯下修跡象，中長期則持續關注水冷散熱發展，2027年可望成為相關應用加速滲透的重要年份；Agentic AI發展亦可望提升CPU重要性，光通訊CPO則逐步從概念走向實際導入。國泰投信表示，短期市場波動難免受到消息面與投資情緒影響，但長期而言仍應聚焦企業獲利能力、產業競爭優勢及市場需求變化。面對震盪環境，投資人可透過分散布局及分批投資方式控管風險，並持續追蹤AI產業發展與全球科技資本支出動向，以掌握後續市場變化及投資機會。