柯瑞傷勢恐不樂觀，勇士主帥科爾（Steve Kerr）近日受訪時透露，柯瑞目前已無隨隊，完全沒更新傷勢消息、要外界「別期待」

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柯瑞右側腹斜肌撕裂 科爾要球迷別期待

當我們說兩週後評估時，並不代表我們會在第3天先做個期中評估。這意味著我們現在完全不知道狀況，2週後才會告訴大家。

柯瑞留在舊金山復健 勇士戰力拉警報

▲勇士主帥科爾（Steve Kerr，左）要球迷別期待柯瑞傷勢提早回歸。（圖／路透／達志影像）

金州勇士38歲當家球星柯瑞（Stephen Curry），日前面對休士頓火箭首節就因右側腹斜肌撕裂傷退，進入傷兵名單，根據《HITC Sport》最新報導，，戰友格林（Draymond Green）也暗示，球迷不要期待柯瑞在兩週評估期一到就立刻重返球場。柯瑞台灣時間12日對陣火箭比賽首節，為隊友掩護時感到身體不適，隨即退場並接受核磁共振（MRI）檢查，評估為右側腹斜肌撕裂，勇士球團隨後宣布，這位兩屆年度MVP將在兩週後重新評估傷勢。在近日球隊訓練結束後，面對媒體追問柯瑞最新恢復進度，科爾語氣直白地澆了一盆冷水：「這番回應無疑讓期盼柯瑞早日歸隊的球迷感到沮喪。此前《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）便曾爆料，柯瑞這次傷勢可能得缺席近1個月，隊友格林（Draymond Green）也暗示，球迷不要期待柯瑞在兩週評估期一到就立刻重返球場。目前柯瑞並未隨隊前往客場征戰，而是已經返回舊金山，在勇士運動醫學與表現總監塞萊布里尼（Rick Celebrini）及醫療團隊的陪同下展開第一階段的復健療程。失去本季場均能攻下27.8分、3.9助攻與3.7籃板頭號進攻火力，勇士隊戰力立即受到嚴峻考驗，在沒有柯瑞首場比賽中，勇士便以85比123慘敗給聖安東尼奧馬刺。隨著賽季進入關鍵階段，勇士必須盡快找到沒有柯瑞的贏球方程式。接下來面對紐奧良鵜鶘比賽，包括波傑姆斯基（Brandin Podziemski）與倫德伯格（Yaxel Lendeborg）在內的年輕球員，都將被賦予重任，扛起更多進攻與組織的責任，幫助球隊度過這段艱難的陣痛期。