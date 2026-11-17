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漢堡王：買一送一優惠券！73折感雞有你套餐

買一送一！

1+1自由配49元起！

雙堡129元！

▲漢堡王「買一送一」年終吃堡狂歡優惠券快存下。（圖／漢堡王 burgerking.com.tw）

▲漢堡王全面升級「國王辣雞腿堡」，限時「感雞有你」套餐優惠。（圖／漢堡王 burgerking.com.tw）

摩斯漢堡：頂級和牛起司堡開賣！11家門市買得到無毒生菜

▲摩斯漢堡新品，左起：海老福堡90元、波特櫻桃乳酪火雞堡180元、和牛二重奏起司堡159元。（圖／摩斯漢堡mos.com.tw）

▲左起：紅豆乳酪貝果65元、摩斯肉醬薯條75元、蜜香紅茶泡芙60元、南瓜可樂餅45元。（圖／摩斯漢堡mos.com.tw）

摩斯11家門市開賣無毒生菜

▲摩斯漢堡「安心樂活生菜盒」圓盒。（圖／摩斯漢堡mos.com.tw）

▲摩斯11家門市開賣旗下「安心智慧農場」培育的水耕無毒蔬菜。（圖／摩斯漢堡mos.com.tw）

歲末年終感恩節回饋別忘了吃速食優惠！漢堡王即日起開吃「買一送一」年終吃飽狂歡優惠券，再放送73折感雞有你套餐。而摩斯漢堡則推出頂級和牛二重奏起司堡、波特櫻桃乳酪火雞堡並回歸肉醬薯條；為推廣無毒水耕蔬菜，於全台11家門市特設「生菜販售專區」，最新速食亮點一覽。為回饋消費者的支持，漢堡王即日起推出兩大歲末感恩優惠：◾️4塊雞塊、薯條、辣薯球、洋蔥圈及38元中杯飲料都「買一送一」。◾️人氣點心＋小杯飲料或熱紅茶只要49元！推薦原味或辣味「小華堡＋薯條」89元。◾️小華堡／雙起士牛肉堡／花生培根脆雞堡／洋蔥圈烤牛堡，兩堡任選自由配129元。◾️單人套餐「洋蔥圈烤牛堡＋4塊雞塊＋中杯飲料」109元起。提醒大家，漢堡王全台門市（機場店／兒童樂園店／科技廠店／南投服務區除外）；實際供應以門市庫存為準，售完為止。◾️「皇家華堡套餐」259元：皇家華堡＋6塊雞塊＋8入雞薯條＋中杯飲料◾️「國王辣雞腿堡套餐」229元：國王辣雞腿堡＋6塊雞塊＋8入雞薯條＋中杯飲料摩斯漢堡於歲末主打極致美味饗宴，於11月16日重磅開賣新品「和牛二重奏起司堡」，選用澳洲高品質100%和牛漢堡排，搭配香濃馬茲瑞拉與切達起司、炒洋菇，再淋上蒜香照燒醬，份量十足；11月23日還在限定高鐵與桃園機場門市推出以慢火煙燻的「波特櫻桃乳酪火雞堡」；12月2日也將推出貝殼造型的「海老福堡」。早餐新品「紅豆乳酪貝果」已於11月16日上市；新品點心則有採用日本北海道惠比壽栗子南瓜製作的「南瓜可樂餅」45元、冷凍販售「蜜香紅茶泡芙」60元；還強勢回歸經典「摩斯肉醬薯條」與「辣味摩斯肉醬薯條」75元。值得一提的是，摩斯漢堡旗下「安心智慧農場」培育的水耕無毒蔬菜，過去全面供應於「摘鮮綠」系列漢堡，現在消費者也能直接買回家了！官方推薦香甜柔嫩「奶油萵苣」、彈爽葉薄的「綠橡木萵苣」、厚實鮮脆「綠火焰萵苣」、及適合燒烤及沙拉配菜的「皺葉萵苣」。即日起至11月30日，摩斯漢堡於全台11家門市設立「生菜販售專區」開賣盒裝生菜，並祭出9折嚐鮮價，圓盒特價98元（原價109元）、方盒特價178元（原價198元），方便民眾採購。指定門市：景興店、生技園區店、樹林學成店、新店安德店、桃園正光店、桃園藝文廣場店、竹北縣政店、台中大業店、員林店、高雄右昌店、京站店，共11間店限定販售。