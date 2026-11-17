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台股高價股賣壓持續擴大！今（17）日加權指數開盤後賣壓湧現，一度重挫1253.63點，跌破4萬點大關，股王信驊（5274）早盤觸跌停價9720元，正式跌破萬元大關，單日重挫1080元，持有1張帳面價值最多蒸發108萬元；股后創意（3443）也同步遭到空方狙擊，盤中最低來到6975元，重挫775元、跌幅10%，兩檔高價股盤中雙雙觸及跌停，千金股賣壓相當沉重。信驊前一交易日（16日）才以跌停價10800元作收，今日跌停價進一步下探至9720元。若從前一交易日收盤價計算，單日每股下跌1080元，持有1張帳面損失最多達108萬元；若從11月13日收盤價12000元計算，短短兩個交易日股價最多下跌2280元，單張市值縮水228萬元。相較今年9月22日創下的21800元歷史高價，信驊今日盤中最低9720元，回檔幅度約55.4%，每張股票市值從2180萬元降至972萬元，帳面價值減少1208萬元，顯示高價AI概念股近期面臨劇烈評價修正。股后創意今日同樣難逃賣壓，盤中最低來到6975元，較前一交易日收盤價7750元下跌775元，跌幅10%，持有1張單日帳面損失最多達77.5萬元。創意連續兩個交易日觸及跌停，反映市場對高價AI及半導體相關個股的賣壓仍未消退。台股近期連續出現急殺、急彈行情，儘管大盤盤中一度出現反彈，高價股卻未同步回穩，顯示資金並未全面回流AI及半導體族群。後續信驊與創意能否止跌，以及AI伺服器需求是否持續支撐營運成長，將成為市場觀察重點。