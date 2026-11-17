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索羅斯減碼近2成 單季賣出逾20萬股輝達

不只索羅斯！阿布達比統治者旗下基金也減碼

黃仁勳離職重創股價 輝達市值面臨考驗

富豪投資策略分歧 有人賣輝達、有人繼續加碼

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳因婚外情及中國間諜疑雲離開執行長職位，導致公司股價大幅震盪。不過，全球多名億萬富豪旗下的家族辦公室，早在風波爆發前就已減碼輝達股票。其中，金融大亨索羅斯（George Soros）旗下投資公司在第三季賣出約20.6萬股輝達，持股減少近兩成，其他富豪投資機構也趁AI熱潮帶動股價上漲之際，陸續獲利了結。根據《彭博》報導，最新公布的美國證券監管申報資料顯示，索羅斯旗下的索羅斯基金管理公司（Soros Fund Management），在截至9月30日的第三季大幅減碼輝達股票，創下今年以來最大幅度的持股縮減。資料顯示，索羅斯基金管理公司第三季賣出約20.6萬股輝達，按當季股價計算，價值最高約4740萬美元（約新台幣15億元），持股減少近20%。儘管如此，該公司並未完全出清輝達，截至9月底仍持有價值近2億美元的股票。索羅斯基金管理公司目前由前瑞銀集團（UBS）高層費茲派翠克（Dawn Fitzpatrick）領導。根據彭博億萬富豪指數，現年96歲的索羅斯身家約97億美元。除了索羅斯，英國億萬富豪普拉特（Michael Platt）旗下的BlueCrest Capital Management，以及阿布達比統治者穆罕默德（Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan）旗下投資公司，也在第三季減少輝達持股。彭博統計，至少有12家管理全球富豪資產的家族辦公室在第三季減碼輝達，但這些機構都沒有完全出清持股，截至9月底合計仍持有價值超過10億美元的輝達股票。對許多家族辦公室而言，輝達依然是美股投資組合中最重要的持股之一。輝達今年前9個月股價累計上漲22%，漲幅約為同期標普500指數的兩倍，也讓部分富豪選擇在高檔調整部位、實現獲利。輝達近年受惠於人工智慧（AI）熱潮，成為全球最受矚目的科技股之一，但黃仁勳突然離職，讓市場重新評估公司的未來發展。現年63歲的黃仁勳因涉及多起婚外情爭議，包括與輝達員工及一名涉嫌中國間諜活動的女性往來，於11月12日離開執行長職位。自《紐約時報》10月底首度披露黃仁勳可能成為中國間諜行動目標以來，輝達股價已累計下跌超過25%。目前輝達正尋找正式接班人，但部分矽谷科技業領袖及美國總統川普（Donald Trump）仍支持黃仁勳重返公司。此外，輝達將在週二（17日）公布第三季財報，市場也將密切關注公司在管理層動盪之際的營運表現。值得注意的是，索羅斯等富豪機構的減碼發生在7月至9月，早於黃仁勳風波曝光，因此不能直接認定這些交易與後續人事爭議有關。儘管部分富豪選擇獲利了結，但仍有其他家族辦公室在第三季加碼輝達。其中包括免稅購物業富豪帕克（Alan Parker）、巴西金融世家莫雷拉薩勒斯（Moreira Salles），以及美國密蘇里州范圖爾（Van Tuyl）家族旗下的投資機構。除了輝達，最新公布的美股持倉申報也顯示，其他富豪正調整科技、能源及金融類股配置。例如，億萬富豪斯科爾（Jeffrey Skoll）旗下Capricorn Investment Group出售980萬股SpaceX股票，按9月底估值計算約15億美元。知名投資人德魯肯米勒（Stanley Druckenmiller）旗下Duquesne Family Office則新買進105萬股黃金與銅礦商Barrick Mining股票，同時出清聯合航空（United Airlines）持股。這些交易來自美國證券交易委員會（SEC）的13F申報文件。依規定，管理超過1億美元美股資產的投資機構，必須在每季結束後45天內申報持股，讓外界得以一窺大型基金及家族辦公室的投資動向。