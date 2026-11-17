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台灣彩券公司今（17）日推出全新主題刮刮樂「金鑽派對」，以年末歡聚派對為設計概念，將繽紛鑽石與派對元素融入票面及遊戲設計，營造熱鬧的派對氣氛，無論是親友聚會節日送禮或年終歡慶活動，都能增添樂趣。「金鑽派對」共有6個頭獎200萬元，總獎項超過196萬個，總獎金逾7.3億元。歲末年終將至，聚餐、交換禮物及各式歡慶活動陸續登場，刮刮樂總能為歡聚時光增添趣味，台彩表示，這次全新主題的「金鑽派對」每張售價200元，將色彩繽紛的鑽石與各式派對元素華麗融入票面，呈現熱鬧的派對風格，也特別將派對帽、迪斯可球、麥克風等派對元素作為遊戲符號，增加刮獎樂趣。至於遊戲玩法也簡單有趣，刮開「您的符號」區共有3組「您的符號」，每組各有3個符號，共9個符號，只要任一個「您的符號」對中「幸運符號」，即可獲得該符號對應的獎金；若在同一組「您的符號」中刮出3個相同符號，即得該組刮區內所有符號對應的獎金，1000元以上的獎項超過18萬個，頭獎200萬元共有6個，總中獎率33%，要讓民眾在歡聚時刻體驗刮獎的期待與驚喜。