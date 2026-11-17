其中現任舊金山巨人棒球營運總裁的傳奇捕手波西（Buster Posey），被MLB官網點名是最有機會「首年叩關即入選」頭號熱門。

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14位名將獲挑戰名人堂資格 波西、萊斯特領銜

波西有望首度參選即入選 MLB官網給予高度評價

棒球史上最頂尖的攻擊型捕手之一

波西擁有本次所有首年候選人之中，最配得上進入名人堂的實績。

挑戰捕手罕見紀錄 力拚成史上第3人

美國棒球名人堂今（17）日正式公布2027年候選名單，共計27人獲得提名，除了13名既有人選外，本屆共有14名退役球星首度取得資格，首度獲得資格14人名單中星光熠熠。領銜的波西生涯12季皆奉獻給巨人，是球隊在2010、2012與2014年，三度奪下世界大賽冠軍的靈魂人物；同批入列的新面孔還包括生涯累積200勝的名投萊斯特（Jon Lester），以及2009年幫助洋基奪下21世紀後唯一一冠的外野手加德納（Brett Gardner）。至於資格第2年至第10年的13名續留候選人方面，同樣話題十足，包括生涯轟出696發全壘打的「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez），以及迎來最後一年票選機會、曾締造金手套獎9連霸的傳奇游擊手維茲奎爾（Omar Vizquel）。自2014年以來，包含2025年高票入選的日籍傳奇鈴木一朗在內，大聯盟共有20位球星在獲得資格的第一年便順利進入名人堂。MLB官網在分析本屆名單時，特別將焦點鎖定在波西身上。儘管波西生涯累積1500支安打、打擊率3成02、158支全壘打與729分打點傳統累積數據並不算特別驚人，但官網仍給予極高評價，盛讚他是「」，並強調：「回顧波西球員生涯，個人榮譽幾乎無可挑剔：他曾奪下2010年國聯新人王、2012年年度MVP、打擊王、漢克阿倫獎，並囊括5座銀棒獎、1座金手套獎，生涯7度入選全明星賽，再加上3枚世界大賽冠軍戒指加持，地位舉足輕重。在美國棒球名人堂的歷史上，僅有1989年強尼·班奇（Johnny Bench）與2017年伊凡·羅德里奎茲（Iván Rodríguez）兩位傳奇捕手，曾在首度獲得提名時便成功入選。波西能否在2027年票選中脫穎而出，成為史上第3位「首年入選」的捕手，已成為休賽季棒壇最受矚目的焦點。