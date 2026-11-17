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翡翠水庫是否裝設光電板引發討論，國民黨立委陳菁徽則批評民進黨台北市長候選人沈伯洋，「光劍舉得這麼厲害，結果問到光電，沈伯洋不敢SAY NO，馬上沒電了？」對此，沈伯洋今（17）日受訪時感嘆說，可能陳菁徽對中文的理解力與他不太一樣，感受不到他的答案，「才兩句話而已！」他不贊成的理由很簡單，專業評估就是不行，若真的很在意大家的健康、衛生，「那應該在意寶林茶室為什麼不好好開會，應該在意為什麼營養午餐會出問題，這才是重點」，呼籲不該轉移焦點。沈伯洋上午與宜蘭縣長候選人林國漳召開「新北宜生活圈」合作備忘錄簽署記者會。對於陳菁徽質疑，沈伯洋會後受訪困惑說，「他說為什麼我不敢say no？我昨天不是say no了嗎？這些人真的是很特別」，昨天他只講兩句話，「經濟部就沒有要規畫做這件事情、我尊重經濟部」，這樣蠻清楚的。沈伯洋提到，他不支持、不贊成的理由非常簡單，這是專業評估的事，涉及到人民用水安全、能源，若專業評估不可行，那怎麼可能還說，「我想要偷偷支持，這就是不可能的事」。沈伯洋諷刺，可能陳菁徽對中文的一些理解力跟他不太一樣，感受不到他的答案，「才兩句話而已！」經濟部就專業評估說不能做，且他要順便跟大家講，法規也不能做，「法規上如果不行，我還說要偷偷做，這怎麼可能？」沈伯洋提醒，若真的很在意大家的健康、衛生，「那應該在意寶林茶室為什麼不好好開會，應該在意為什麼營養午餐會出問題，這才是重點，這些完全牽涉到我們現在的衛生」，明明有很重要的衛生議題，這些不好好處理，突然丟了一個議題，「聽說可能翡翠水庫有光電板，結果還是假訊息，經濟部已經說沒有要做這件事，轉移了大家注意」。沈伯洋呼籲，請大家在選前不要再被這種事情轉移焦點，台北市衛生、台北市的環境，非常值得保護，而立即的事，比如說像營養午餐這些事，是每一天都有小孩在接觸的，這些事情是馬上就該處理的，結果不好好討論這些事，就是丟死貓，隨便丟一個議題出來轉移大家的注意。