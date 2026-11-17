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▲趙麗穎（左）奪下4大平台話題瀏覽量冠軍，趙露思（右）拿下第3名。（圖／翻攝自微博@趙麗穎工作室、@趙露思工作室官微）

中國近年越來越多女星爆紅，成為許多人的話題之一。而近日微博瘋傳「內娛女明星4大平台話題瀏覽量TOP15」榜單，包含抖音、微博、快手、小紅書等社群平台的累計話題數據，39歲演員趙麗穎竟以合計超過4900億的總瀏覽量斷層奪冠，一舉一動都有高度話題的趙露思則拿下第3名，今年先後以《逐玉》、《嫁金釵》爆紅的田曦薇沒能打進前10，位居第13名。近日微博瘋傳一張「內娛女明星4大平台話題瀏覽量TOP15」榜單，統計了抖音、微博、快手、小紅書等社群的累計話題數據。其中由今年推出戲劇作品《小城大事》，並有《九重天》等待播劇的趙麗穎奪冠，以總瀏覽量高達4924億，斷層領先第2名楊紫的4128億，與話題女星趙露思的3832億。但最備受矚目的則是今年先後以《逐玉》、《嫁金釵》爆紅的田曦薇，以及《蘭香如故》女主角譚松韻竟然都沒能打進前10名，分別以1237億與1117億的瀏覽量位居第12名及第13名。事實上，該榜單並非官方數據統計，而是由娛樂博主及粉絲社群根據公開標籤的數據統整，因此也引發部分網友質疑數據的真實性，但大批粉絲則大讚趙麗穎出道多年仍位居一線的影響力。其他第4名到第11名上榜女星則是白鹿、迪麗熱巴、虞書欣、楊冪、劉亦菲、楊穎、鞠婧禕、關曉彤，李沁與孟子義則分別佔據第14名與第15名，都是近年在陸劇大放異彩的女星。