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選戰倒數11天，台北市長蔣萬安被爆出，取消和北市社工人員職業工會的客廳會，工會表示，蔣萬安表示因選前繁忙，希望能在選後再進行座談積極聆聽。對此，蔣萬安今（17）日證實此事，稱實在是因為時間關係， 很多行程沒辦法一一出席，真的很抱歉。蔣萬安說，這四年來，他跟很多社工夥伴相關活動，不管是感謝、互動等，當然更重要的是他們很多相關權益，不管是留任獎金、心理諮商的服務，還有包括補助等，都會持續的來聆聽，而且給予社工夥伴更多的支持以及相關權益的保障。台北市社會工作人員職業工會昨晚發文表示，「蔣萬安市長候選人與社工的客廳會」，經過幾次聯繫與討論後，仍無法促成選前對話，因此確定取消。候選人方面表示，因為選前繁忙，為了聆聽社工聲音，不應過於草率。在連任當選後，再與社工夥伴進行座談積極聆聽」。工會稱，他們曾經期待，能在選前創造一個讓社工發聲、讓不同候選人理解社工處境與期待的對話機會。為此也盡力聯繫、協調，希望促成這場交流，但最終仍未能如願。工會表示，對於已經期待這場活動，甚至準備排除萬難安排參與的社工夥伴及會員們，他們深感抱歉，「我們還需要繼續努力，讓社工的聲音被聽見」。值得一提的是，工會貼文深夜突然修改，將「在連任當選後」改為「希望能在選後」，不確定是否是受到壓力。