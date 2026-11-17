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藍營群起圍攻！轟「大洋流」變「垃圾漂流」

綠質疑AI變造影片 同艘龍舟女子竟「變臉」

網友翻出蔣萬安舊照 近年2度划龍舟撒金紙

能比照端午祭江？他狠諷：洋流只學了丟，沒學撿

「台北大洋流」最終場車掃在關渡宮大會師，未料活動結束後卻爆發爭議，網路瘋傳一段支持者在淡水河上撒金紙的影片，遭藍營人士痛批破壞河川環境，要求民進黨台北市長候選人沈伯洋出面道歉。不過，綠營支持者隨即反擊，質疑影片疑似經過AI變造，更翻出國民黨台北市長蔣萬安過去參加龍舟活動時也曾在河面撒金紙，讓這場選戰攻防意外燒成雙方互相打臉的羅生門。沈伯洋日前在士林、北投舉辦「台北大洋流」最終場車掃，不少支持者自發包船、划龍舟、玩SUP，甚至潛水，從水路一路前進，最後在關渡宮集結。不過，活動相關影片近日在臉書、Threads等社群平台引發爭議，多個親藍粉專及自媒體轉發一段影片，畫面中可見沈伯洋支持者划著龍舟，在船上高喊當選口號，並向淡水河面撒下金紙。影片曝光後，立刻引發藍營支持者撻伐，質疑沈伯洋陣營一方面高喊守護河川生態，另一方面卻在造勢活動中向河裡撒金紙，批評綠營支持者素質低落，甚至嘲諷原本的「大洋流」根本成了「垃圾漂流」，質疑活動結束後留下的垃圾，最後恐怕還得由市府及納稅人買單。隨著爭議延燒，國民黨人士也陸續加入戰局，立委洪孟楷痛批，沈伯洋及其團隊「欠淡水河與鄉親一個道歉」，並要求日前替沈伯洋站台的總統賴清德，也應出面譴責相關行為；身兼蔣萬安競選辦公室副主委的王鴻薇則諷刺「洋流總是帶著垃圾」，並藉此呼籲支持蔣萬安才是守護乾淨水源；同樣擔任競辦副主委的徐巧芯也表示，將向相關單位及新北市議員了解情況。不過，網路影片也遭部分綠營支持者質疑真實性，認為畫面疑似存在AI變造痕跡，可以看到影片中撒金紙時，畫面右側、正對鏡頭的是一名穿著橘色運動內衣、戴橘色帽子的女子；但當畫面切回同一艘龍舟、相同位置時，女子卻變成穿白衣、戴黑帽的另一種模樣，影片也因此遭質疑被加工過。此外，也有網友替撒金紙行為緩頰，指出這並非單純的隨意丟棄垃圾，而是傳統龍舟祭江祈福習俗，俗稱「謝江」，也稱「送水神」或「收龍船」，並非沈伯洋陣營獨有的行為。更讓這場爭議出現反轉的是，有網友隨即翻出蔣萬安過去也曾參與相關祈福儀式，根據2023年6月10日的新聞畫面，他當時出席國際龍舟錦標賽暨祭江大典，親自下水執槳划龍舟，其所乘坐的龍舟就被拍到向水面撒金紙；此外，2025年台北國際龍舟錦標賽期間，蔣萬安也親自擔任主祭官，從台北市政府事後公布的活動照片中，同樣可以看到參與人員撒金紙的畫面。政治工作者周軒昨（16）日傍晚也在社群平台分享國民黨內部群組對話截圖，透露藍營已有「清醒的人」勸說不要打這題，可惜的是，國民黨一群人還是都上船了，他不禁語帶嘲諷地說：「蔣萬安你就下去吧⋯⋯」隨後，前國民黨新媒體部主任韋淳祐跳出來反擊，質疑周軒拿端午節龍舟隊的影片出來護航，更反酸：「所以沈伯洋現在是屈原？」他說明，端午節龍舟祭江是具有傳統民俗背景的正式活動，由台北市政府統籌，並有河川清潔及環境維護配套措施，同時也引用了新聞稿指出，環保局曾提前派員巡查競舟水域、加強清除河面垃圾，並啟動污水截流，以維護水域環境。「端午儀式有前半段，也有後半段。洋流只學了丟，沒學撿。」韋淳祐進一步批評，沈伯洋憑什麼自己辦造勢，卻叫納稅人出錢清垃圾，難道憑他辦活動送賴清德一把水滴寶劍？憑他有錢撒幣搞一堆無人機？還是只因為他要選舉，乾脆要改傳統節日？他強調，做錯事其實很簡單，就是道歉，然後去把垃圾撈起來；製造垃圾還這麼囂張硬凹，只會讓人覺得，洋流很下流。韋淳祐狠諷，端午紀念屈原，是因為他忠於國家，不是忠於權力。大家丟粽子，是為了紀念一個人；洋流撒冥紙，是為了選上一個人。屈原投江，投的是自己；洋流投江，投的是垃圾。如果洋流要告訴大家的是：只要為了選舉，就可以為所欲為，再找個爛理由牽拖，這些下流的爛藉口只適合沖進下水道。