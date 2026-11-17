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首波冷氣團要來了？氣象署：周三起北部變天、周四降8℃

周三北部地區高溫可以達到27度，不過周三下半天開始起風轉涼，周四就開始降溫，台北周四最高溫剩下19度，降幅達到8度之多。

▲周三起東北季風開始增強，北部地區先變天，氣溫開始一路下降，周五晚間至周六清晨最低溫，北部地區低溫14度上下，挑戰冷氣團等級，空曠地區下探12度。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

周五晚至周六清晨最冷！低溫下探12度保暖要做好

這波強冷空氣最低溫落在「周五晚間至周六清晨」，其中周六清晨最低溫，北部、宜蘭在14度上下，空曠地區低溫下探12度，其他地區則是15度至18度

▲周三、周四水氣較多，北東周三轉雨；周四雨區擴大至東部、中南部山區；周五東部地區仍多雨，周六起水氣減少，天氣多雲到晴。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

強冷空氣準備要來台灣了！中央氣象署今（17）日表示，從周三晚間起北台灣就會開始變天，周四北部高溫就降低8度，周五、周六受到東北季風或冷氣團影響，預估週六清晨是最低溫，北部及宜蘭溫度剩下14度上下，空曠地區下探12度，其他地區15度至18度，民眾的冬衣可以準備拿出來穿了！氣象署表示，周三開始東北季風增強，桃園以北、宜蘭、花蓮下半天開始轉局部短暫雨；新竹、苗栗、台東、恆春半島有零星短暫雨；中南部地區則相對穩定。到了周四北東短暫陣雨，中南部山區也有雨勢。至於溫度部分，周四氣溫持續下降，北部地區低溫已經來到16度，南部地區則也逐步下滑至晚間跌破20度，花東、中部地區則是17度至20度。氣象署提到，到了周五、周六受到東北季風或冷氣團影響，雲量較多水氣也減少，東半部、恆春半島有零星短暫雨。周六上午至下周一水氣更少，天氣大致多雲到晴，東半部偶有雨勢。，白天之後氣溫會開始慢慢回升，到了周日氣溫普遍都回到24度至26度之間。如果周末要安排出遊、外出的民眾要記得穿好保暖衣物，尤其周五晚間至周六清晨在外的民眾，特別注意防寒。