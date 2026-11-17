115年地方公職人員選舉及全國性公民投票將於11月28日投票，近期不少民眾陸續收到選舉公報及投票通知單，由於選舉公報依法須在投票日前2日送達，因此各家戶收到時間可能不同，最晚11月26日應送達。如果還沒收到選舉公報也不用急，現在可以直接透過中選會網站查詢「選舉公報線上看」及「投票所查詢」，本文一次整理選舉公報哪裡線上看、沒收到怎麼辦、投票所在哪、投票要帶什麼等常見問題一文掌握。
選舉公報線上看！選舉公報電子檔去哪裡找？
如果想提前查看候選人的姓名、號次、照片、學經歷及政見，不一定要等紙本選舉公報送到家，中選會已提供115年選舉公報電子檔，民眾可以直接進入中選會選舉資訊網站，查詢各地區、各類選舉公報，包括縣市長、議員、里長政見一次看。
📍選舉公報線上看：中選會選舉公報電子檔
2026選舉公報什麼時候發、沒收到選舉公報怎麼辦？
今年投票日為11月28日（周六），依規定，選舉公報及投票通知單應於投票日前2日送達選舉區內各戶，因此今年最晚應於11月26日收到。實務上，投票通知單通常會和選舉公報一起分送，因此民眾近期會陸續收到，不同地區、家戶的實際送達時間可能有所不同。
選舉公報由各地選舉委員會負責編製、印製，再交由鄉（鎮、市、區）公所分送，並由村里長、村里幹事或鄰長等基層人員協助逐戶發送。如果到11月26日還沒收到投票通知單，可洽戶籍所在地的鄉（鎮、市、區）公所詢問，但不用太過擔心，就算沒有選舉公報跟投票通知單，也不影響投票權。
◾選舉公報沒收到
如果只是想確認候選人資訊，可直接進入中選會選舉公報系統，就能線上看選舉公報電子版，不用等紙本。
◾投票通知單沒收到
最晚11月26日還沒拿到，可向戶籍地的鄉（鎮、市、區）公所洽詢，中選會提醒，即使沒有攜帶投票通知單，仍然可以投票，但若記得通知單上的選舉人名冊頁次、號次，可加速現場領票作業。
投票要帶什麼？身分證一定要先檢查、不見快補辦
11月28日投票時，中選會提醒民眾要準備：
① 國民身分證
② 印章
③ 投票通知單
其中身分證是投票時的重要證件，如果沒有身分證就絕對無法投票，建議現在可以先檢查一下身分證有沒有在身邊，以免遺失了沒發現或是投票當天找不到、忘記放在哪。
至於投票通知單，如果真的沒收到或是忘記帶，中選會說明，未攜帶投票通知單到場仍可投票，只是需要多花點時間等待選務人員查詢名冊。另外，如果忘記帶印章，則可以用簽名或蓋指印替代
身分證不見了怎麼辦？現在補辦還來得及投票嗎？
距離11月28日投票剩不到兩周，若是發現身分證不見的人，不要拖到投票前一天才處理。如果是身分證遺失，可立即向戶政事務所申請補領，部分戶政事務所身分證補領可隨到隨辦，但仍建議民眾提前辦理，避免遇到個案查證、臨時狀況或其他因素影響。
2026縣市長、議員、里長投票所在哪裡？手機直接查
中選會已設置115年投票所地點查詢系統，可以依照縣市、行政區、村里、鄰別查詢投票地點，投票時間是11月28日上午8時至下午4時。
📍2026投票所查詢｜中選會選舉專區點此
11月28日投票！投票前「5件事清單」速看
☑ 選舉公報沒收到 → 上網看電子檔
☑ 投票通知單沒收到 → 向戶籍地公所詢問
☑ 不知道投票所 → 上中選會查詢
☑ 身分證先確認 → 遺失快找時間補辦
☑ 投票當天帶3寶 → 身分證、印章、投票通知單
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如果想提前查看候選人的姓名、號次、照片、學經歷及政見，不一定要等紙本選舉公報送到家，中選會已提供115年選舉公報電子檔，民眾可以直接進入中選會選舉資訊網站，查詢各地區、各類選舉公報，包括縣市長、議員、里長政見一次看。
📍選舉公報線上看：中選會選舉公報電子檔
今年投票日為11月28日（周六），依規定，選舉公報及投票通知單應於投票日前2日送達選舉區內各戶，因此今年最晚應於11月26日收到。實務上，投票通知單通常會和選舉公報一起分送，因此民眾近期會陸續收到，不同地區、家戶的實際送達時間可能有所不同。
選舉公報由各地選舉委員會負責編製、印製，再交由鄉（鎮、市、區）公所分送，並由村里長、村里幹事或鄰長等基層人員協助逐戶發送。如果到11月26日還沒收到投票通知單，可洽戶籍所在地的鄉（鎮、市、區）公所詢問，但不用太過擔心，就算沒有選舉公報跟投票通知單，也不影響投票權。
◾選舉公報沒收到
如果只是想確認候選人資訊，可直接進入中選會選舉公報系統，就能線上看選舉公報電子版，不用等紙本。
◾投票通知單沒收到
最晚11月26日還沒拿到，可向戶籍地的鄉（鎮、市、區）公所洽詢，中選會提醒，即使沒有攜帶投票通知單，仍然可以投票，但若記得通知單上的選舉人名冊頁次、號次，可加速現場領票作業。
11月28日投票時，中選會提醒民眾要準備：
① 國民身分證
② 印章
③ 投票通知單
其中身分證是投票時的重要證件，如果沒有身分證就絕對無法投票，建議現在可以先檢查一下身分證有沒有在身邊，以免遺失了沒發現或是投票當天找不到、忘記放在哪。
至於投票通知單，如果真的沒收到或是忘記帶，中選會說明，未攜帶投票通知單到場仍可投票，只是需要多花點時間等待選務人員查詢名冊。另外，如果忘記帶印章，則可以用簽名或蓋指印替代
身分證不見了怎麼辦？現在補辦還來得及投票嗎？
距離11月28日投票剩不到兩周，若是發現身分證不見的人，不要拖到投票前一天才處理。如果是身分證遺失，可立即向戶政事務所申請補領，部分戶政事務所身分證補領可隨到隨辦，但仍建議民眾提前辦理，避免遇到個案查證、臨時狀況或其他因素影響。
中選會已設置115年投票所地點查詢系統，可以依照縣市、行政區、村里、鄰別查詢投票地點，投票時間是11月28日上午8時至下午4時。
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11月28日投票！投票前「5件事清單」速看
☑ 選舉公報沒收到 → 上網看電子檔
☑ 投票通知單沒收到 → 向戶籍地公所詢問
☑ 不知道投票所 → 上中選會查詢
☑ 身分證先確認 → 遺失快找時間補辦
☑ 投票當天帶3寶 → 身分證、印章、投票通知單