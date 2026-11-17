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選舉公報線上看！選舉公報電子檔去哪裡找？

▲選舉公報有電子版可線上看，紙本最晚應在11月26日收到。圖為2024總統大選選舉公報。（圖／記者徐銘穗攝）

2026選舉公報什麼時候發、

沒收到選舉公報怎麼辦？

因此今年最晚應於11月26日收到

▲沒收到投票通知單可向公所查詢，但就算沒有選舉公報及投票通知單，也不影響選舉權。圖為2024年投票通知單。（圖／記者徐銘穗攝）

投票要帶什麼？身分證一定要先檢查、不見快補辦

如果沒有身分證就絕對無法投票

身分證不見了怎麼辦？現在補辦還來得及投票嗎？

▲「投票三寶」身分證、印章、投票通知單。（圖／中選會臉書）

2026縣市長、議員、里長投票所在哪裡？手機直接查

11月28日投票！投票前「5件事清單」速看