在指標性的《MLBTradeRumors》自由球員排行榜中，伊藤大海僅位列第36名，預計他身價約為2年2000萬美元（約合新台幣6.59億），也分析原因在於他的身材不出眾，在大聯盟最多只能擔任後段輪值先發。

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伊藤大海去年剛奪澤村賞 旅美之路卻不順

伊藤大海僅3隊有興趣 年紀、球速都不比平良海馬

2025年奪下日職澤村賞的日本火腿29歲當家王牌伊藤大海，休賽季透過入札制度挑戰大聯盟，至今市場行情卻超低迷，僅有數支球隊展現興趣之外，合約預估價碼、年限都不高，伊藤大海是2025年澤村賞得主，但年初經典賽表現不佳，本季例行賽成績也有所下滑，單季先發26場中有19場優質先發、戰績10勝10敗、防禦率3.18，單季吃下172.2局，出現159次三振，每局被上壘率（WHIP）1.26，但他整季仍有3場完投與1場完封，均速約為148.4公里，與生涯平均差不多。《MLBTradeRumors》每年都會針對自由球員排名，該媒體目前只把伊藤大海排在第36名，預估他有可能獲得一張2年總額2000萬美元合約，主要在於他的身材不出色，身高僅有176公分，加上球速不具備優勢，主要靠投球技巧、控球取得出局數，在大聯盟最多只能擔任後段輪值先發。根據此前消息，伊藤大海申請挑戰大聯盟後，至今僅有3支球隊表達興趣，包含擁有日本重砲村上宗榮的芝加哥白襪在內，反而是身材相仿、但球速更快的西武獅王牌平良海馬，整體評價較高，包含大都會、洋基等隊都傳出有意詢價。