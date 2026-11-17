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選戰倒數11天，中選會日前公布候選人選舉公報，台北市長蔣萬安被綠營質疑沒有將遷松機政策刊登於公報中，對手沈伯洋大酸可能是臨時提出的。蔣今（17）日則回嗆，沈伯洋的陪伴都更、無限都更也沒有在選舉公報裡，但他不會說他提的政見沒放在選舉公報裡。蔣萬安說，松機遷建這件事情還有打造AI園區，他不管是召開正式記者會，也在議會提出專案報告，也到行政院、在各平台做了完整說明，這些都是非常明確的。蔣萬安說，他反而很好奇沈伯洋的「陪伴都更」、「無限都更」有在他的選舉公報裡面嗎？沒有嘛，「但我也不會說他提的這些政見，沒有放在選舉公報裡面。」至於是否看過沈伯洋的選舉公報，蔣萬安說，就讓大家公評，他再次強調，其實市民要來檢驗，就是提出各項的政見，是天馬行空，還是真的具體務實可行。