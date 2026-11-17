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美元指數創逾1年新高，加上外資賣超台股並匯出，台北股、匯市（17）日早盤齊跌，台股一度重挫逾千點、失守4萬點大關，新台幣兌美元盤中也貶破33元整數關卡，下探33.015元，重貶1.29角，在台股跌幅收斂，加上央行進場穩匯，目前回到32字頭，在32.995元盤整，至於是否再貶破33元，央行態度是關鍵。隨著市場對美國聯準會（Fed）12月再升息預期升高，美元指數持續衝高，一度來到103.7近1年新高。亞洲主要貨幣日圓兌美元早盤一度下探159.608，目前拉回至159.375附近，韓元兌美元從1333.88貶至1342.48，目前在1338.98盤整，離岸人民幣兌美元從6.6623來到6.6661。至於新台幣兌美元今日早盤也再貶，以32.89元、貶值0.4分開出，在美元指數衝高及台股開跌之下，新台幣進一步貶破32.9元，隨著台股跌幅擴大逾千點、失守4萬點 ，新台幣上午10點過後進一步貶破33元整數關卡，一度下探33.015元，重貶1.29角，但隨著台股跌幅收斂，加上央行進場穩匯，新台幣目前在32.995元盤整，不排除再貶破33元可能，央行態度也是關鍵。