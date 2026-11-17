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美國職業移民綠卡制度可能迎來重大改革！美國勞工部（DOL）於11月16日提出新規，計畫全面調整永久勞工認證制度（PERM），提高企業聘用外籍員工、協助申請綠卡前的招聘要求，並加強對美國本地勞工的保障。這項改革若正式通過，將影響不少透過雇主擔保申請EB-2及EB-3職業移民的外籍人士。根據美國勞工部公告，這是近20年來，PERM制度首次進行全面性改革。新提案要求雇主在招聘外籍員工前，必須更積極尋找符合資格的美國本地求職者，並透過企業網站、線上求職平台、社群媒體、校園招聘等管道刊登職缺，招聘時間原則上至少要維持90天。除了延長招聘時間，企業未來也必須提供更完整的招聘紀錄，包括應徵人數、面試情況，以及拒絕美國求職者的具體理由，以證明公司確實曾尋找合適的本地人才，而非為了替特定外籍員工申請綠卡，刻意設計招聘條件。另一項引發關注的變動，是企業裁員後的外籍員工擔保限制。根據提案，若雇主在過去2年內裁減特定地區、相同或類似職位的美國員工，將可能被禁止針對相關職位提出新的PERM申請。這項措施主要是避免企業一方面裁撤美國員工，另一方面卻以人力不足為由，申請聘用外籍勞工。此外，新規也計畫取消部分職業原本享有的特殊豁免。過去，專業護理師及物理治療師等列入Schedule A的職業，可以免除一般PERM勞工市場招聘程序。若新規通過，這些職業未來也可能必須接受完整的勞工市場測試，才能由雇主協助申請職業移民綠卡。這項改革主要涉及需要雇主擔保及PERM勞工認證的EB-2、EB-3申請人，其中EB-3一般須經過PERM程序，EB-2則是大多數雇主擔保案件需要辦理。不過，EB-2中的國家利益豁免（NIW）屬於免除雇主擔保及PERM勞工認證的申請途徑，因此原則上不受這次改革直接影響；至於EB-1類別，則不需要經過PERM程序，也不在這次改革的直接影響範圍內。美國勞工部表示，改革目的是確保美國本地勞工在高技能、高薪職位上獲得優先考量。《路透社》、《華盛頓郵報》也指出，這項提案是川普政府持續調整合法移民制度的一環，未來企業替外籍人才申請職業移民的行政成本及招聘負擔，可能進一步增加。不過，目前相關措施仍屬於政府提出的擬議規則，並非已經正式生效的新制度。美國勞工部將在聯邦公報刊登後，開放為期60天的公眾意見徵詢，收集企業、移民團體及相關人士的意見，再決定後續規則內容。原文連結：