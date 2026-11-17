我是廣告 請繼續往下閱讀

蔣萬安上月急拋松機遷移 選舉公報隻字未提

台北市長蔣萬安日前突拋出松機遷移來打造AI園區，而其上任後從未提及相關議題被視為是選前下猛藥，如今選舉公報出爐，藍營雙北市長候選人選舉公報隻字未提松機遷移，立委林楚茵今（17）日表示，兩人示範「你不尷尬，尷尬就是別人！」質疑之前的大張旗鼓，是唱雙簧蹭流量？還是騙選票？蔣萬安日前突拋出松機遷移來打造AI園區，而過去上任後從未提出，被質疑是為了選票急就章，如今選舉公報出爐，隻字未提松機遷移。對此林楚茵表示，萬川示範什麼叫做「你不尷尬，尷尬就是別人！」林楚茵指出，蔣萬安10月才高調宣布要遷移松山機場、打造AI園區，李四川也跟著喊支持。仔細看選舉公報，沒鬼遮眼，是「萬川」雙北松山機場遷移這題不演了。蔣萬安與李四川兩人選舉公報政見欄「完全沒有提到」松山機場遷移，所以之前的大張旗鼓是唱雙簧蹭流量？還是騙選票？林楚茵說，既然選前喊得這麼大聲，為什麼正式政見不敢寫？選前畫大餅，現在連餅都不敢畫，理由很簡單，松山機場涉及離島交通、緊急醫療後送及國防需求，不可能靠喊的就能搬走，蔣萬安與李四川選前就開芭樂票，還不到投票日，「萬川」的選舉公報先打臉，「蔣萬安與李四川選舉只靠出一張嘴！」