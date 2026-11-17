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受惠高薪科技廠聚落 桃竹苗年薪提升

2026年即將到達尾聲，觀察今年的薪資行情，根據104人力銀行調查，年薪中位數為70.3萬，以產業來看，半導體年薪為95.4萬為最多；地區來看，桃竹苗年薪74.8萬與北北基的薪水並駕齊驅。同時，因應AI熱潮，加上資安事件升溫，相關工程師年薪成長超過1成。根據104人力銀行發布「2026企業年終及2027薪酬趨勢大調查」，今年78.5%企業已決定發放年終獎金，較去年調查的68%增加逾10個百分點，年終已逐漸成為留才的基本配備。年終平均1.61個月，比去年實際發放的1.65個月微降0.04個月。各產業別來看，發放年終月數前3名為，金融業2.85個月、半導體業2.09個月、批發業1.81個月。104人資學院資深專任顧問羅悅華指出，金融業因上市金控獲利創新高大方回饋給員工；半導體業受惠AI晶片帶動獲利成長提供優渥年終；批發業雖年終高但調薪幅度保守，反映產業以獎金回饋員工特性。另外，104人力銀行調查「2026～2027台灣地區薪資福利調查報告」，受惠竹科及桃園IC研發高薪科技廠聚落帶動，桃竹苗年薪達74.8萬，與北北基薪水並列最高薪地區；而南高屏地區約64.3萬、中彰投63.6萬，因中南部科技業著重晶圓製造，加上產業多為傳產及中小製造業，與另外2個地區出現落差。雲嘉及東部產業則以農業、觀光服務業為主，年薪相對落後。AI應用全面落地，各企業對AI人才也求才若渴，104人力銀行調查，有近7成企業對於具備AI應用或開發技能的新進、現職人員願意視職務給予彈性調薪幅度，盼能留才。其中AI工程師的年薪更達108.3萬，年增12.7%。同時，近期資安事件、網路攻擊升溫，資安工程師更是受到一定程度重視，年薪漲12.2%。