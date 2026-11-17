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▲何欣純在記者會中受贈「台中換欣、煥然一欣」墨寶。（圖／記者顏幸如攝，2026.11.17）

遭競總拒收「不配合演出」 周啓揚要求白紙黑字給交代

針對國民黨上週連攻三天，指民進黨台中市長候選人何欣純的建築師丈夫過去涉及工程行賄罪及違反利益迴避原則，無黨籍市議員候選人周啓揚今（17）日上午前往何欣純競選總部「踢館」，要求她簽署「家屬不包工程」保證書。何欣純稍早在自己的記者會已先一步拆彈，公開承諾若當選市長，配偶絕不承包台中市政府任何工程，家人也絕不會進入市府任職；原本被預告一起踢館的「小草女神」劉芩妤，臨時表示另有行程，看得人一頭霧水。回顧整起插曲，何欣純陣營昨天發出今日上午9時30分舉辦「2026各界專業人士支持何欣純競選台中市長連署」記者會的採訪通知後，媒體隨即收到另一份採訪通知，預告民眾黨市議員候選人劉芩妤與無黨籍市議員候選人周啓揚，將於上午10時赴何欣純總部遞交保證書，大有去「堵」何欣純的意味。正當警方為防範衝突大陣仗趕赴現場戒備，媒體卻突然收到劉芩妤團隊通知，表示先前雖曾接獲活動邀請，但今天已有既定行程並未安排出席。何欣純在上午的記者會後受訪時，被問及稍後有候選人要來踢館，她先是展現風度表示「來者是客」，已交代競總執行長李政毅好好溝通、請對方坐下喝杯茶，隨即主動向市民宣示「未來我若當選市長，配偶絕對不包市政府任何一項工程，家人也絕對不會進市政府任職。」至於媒體追問是否親自簽署保證書，何欣純表示原定行程需趕往海線，會交由執行長妥善接待。上午10時，周啓揚準時現身何欣純競選總部外。他強調，何欣純的丈夫確實涉及行賄案，並非外界抹黑，且過去不顧利益迴避原則承包近千萬元公家工程，相關訴訟皆經法院判決確定，因此要求何欣純針對近期報導公開向台中市民說明清楚。周啓揚在現場提出「三問」並要求白紙黑字簽下保證書：第一，若未來擔任市長，是否承諾督促丈夫謝俊雄不再承攬任何台中市政府及所屬機關標案；第二，面對政府採購案件，家人是否承諾一律不投標；第三，若未來再發現親屬涉及違法或不當介入市政，是否願意退出政壇。然而，現身接待的競總執行長李政毅並未收下保證書，也沒邀請周啓揚進總部喝茶，僅表示何欣純的立場已經表達得非常清楚，隨即說出一句「我們不配合演出」便轉身離去。對於何欣純稍早的口頭承諾，周啓揚受訪時回應「很樂見」，但仍堅持必須白紙黑字簽署保證書讓市民檢視；至於是否會前往其他兩位市長候選人總部要求簽署，周啓揚則表示，據了解何欣純的丈夫近年仍持續投標承攬公部門工程，為避免再有違法情事發生才優先前來釐清，並未具體表態是否赴其他陣營遞保證書。