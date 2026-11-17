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民進黨台北市長候選人沈伯洋日前在士林、北投舉辦「台北大洋流」最終場車掃，國民黨立委王鴻薇質疑，民進黨重金打造洋流造神大平台，有網友推估昨晚活動至少上千萬元，堪比跨年晚會等級，一個晚上燒掉多少錢，就讓民進黨向人民說明。對此，沈伯洋今（12）日受訪時呼籲，他們舉辦所有造勢活動，就是按照政治獻金做支出，蔣團隊在大安森林公園舉辦遊行，「我根本就不會去問他」。沈伯洋上午與宜蘭縣長候選人林國漳召開「新北宜生活圈」合作備忘錄簽署記者會。對於王鴻薇質疑，沈伯洋苦笑說，王鴻薇對他們的經費，可能非常在意，蔣市長團隊日前在大安森林公園舉辦遊行，也是非常熱鬧、激起大家高昂的情緒，但他也不會問蔣團隊到底花了多少，因為是蔣競辦的政治獻金支出，這是合理的事，「我根本就不會去問他」。沈伯洋提到，他們舉辦所有造勢活動，就是按照政治獻金做支出，而政治獻金的支出細項，按照法規，幾個月之內就要結，結了之後都要跟人民報告，「他們不要轉移話題」。沈伯洋說，若想知道各項價格，比如說音響報價大概是多少、無人機報價大概是多少，舞台大概是多少，這在檯面上問廠商，應該都問得到價格，這些加一加應該就可以知道了，也不是說很困難的事。另外，「台北大洋流」最終場車掃活動中，不少熱情「小水滴」自發包船、划龍舟、SUP赴關渡宮，不過，藍營質疑疑似「小水滴」划龍舟撒金紙，是破壞淡水河，不過，市長蔣萬安事後被起底，過往划龍舟也曾撒金紙。沈伯洋回應，這個問題有兩個層次，首先，划龍舟時有祭江，有時候會把金紙放在前面，是一個習俗，但就算是有習俗，「我們對於環境衛生、水域改善及保障，還是很重要，這兩件事情，若有衝突，大家對水域的保護，無疑應該是更重要」。沈伯洋呼籲，即使今天是做習俗的事，但事後清潔、對水域改善，或者有沒有用環保的，這些事情他覺得都應該注意，「這些事情還是要小心，我們自己在辦活動時，也會小心」。