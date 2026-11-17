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▲平川市工藤貴弘市長、弘前市谷川政人市長及遠東百貨陳佑任副總經理(由左至右)手持傳統燈籠走入館內，為弘前展揭開熱鬧序幕。（圖／遠百竹北提供）

▲遠百竹北「弘前市文化物產嘉年華」集結多款日本青森頂級蘋果、果汁及特色禮盒，滿足民眾採購需求。（圖／遠百竹北提供）

香甜的青森弘前蘋果回來了！遠百竹北週年慶亮點之一「2026日本青森縣弘前市文化物產嘉年華」11月11日起至11月29日在七樓古厝區盛大展開，特別引進「世界一蘋果」等六大品種優質弘前蘋果，邀請民眾一起品味來自日本的鮮甜滋味，在冬季以最新鮮、甜蜜的風味好好犒賞自己。遠百竹北日本弘前嘉年華11月11日起展開，由日本弘前市谷川政人市長及平川市工藤貴弘市長於11月12日親率日本代表團隊親臨遠百竹北出席開幕儀式，開幕表演由新竹縣在地新瓦屋花鼓隊帶來傳統客庄慶典不可或缺的熱鬧舞蹈及鼓陣演出，長官們也親自體驗傳統的挑扁擔，為現場增添熱鬧歡樂的氛圍。今年物產展剛好恰逢日本東北唯一現存天守閣「弘前城」百年移城的重要時刻，遠百竹北特別打造一座超過兩公尺高的立體弘前城，並在開幕儀式中邀請長官們齊心將城堡拉至舞台中央，重現弘前城移城的重要時刻，透過互動式的儀式，將這項日本重要文化盛事帶到竹北，打造一場兼具文化深度與趣味性的台日交流活動。弘前好「蘋」推薦！現場最受矚目商品莫過於每年最暢銷的「世界一蘋果」，外觀呈現鮮紅色、果肉為淡淡鵝黃色澤，口感甜中帶點微酸的，香味濃郁且果實碩大，是送禮時的最佳選擇，現場除了新鮮直送的弘前蘋果還有許多產地直送的蘋果汁、蘋果點心等日本在地美食與傳統工藝，讓消費者一次滿足味覺饗宴與購物樂趣，遠百竹北更加碼活動首五日於全館單筆消費滿2,000元送蘋果一顆(每日限量150顆，換完為止)，搭配週年慶檔期多重優惠回饋，邀請喜愛日本好物、追求質感生活的民眾把握機會到場選購，享受一場結合異國文化、美食與購物的豐富盛會！