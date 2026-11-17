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控鄭朝方哥哥介入市政 徐欣瑩：公務員嚇到集體請調

卓榮泰反擊「可以去地檢署」 徐欣瑩再爆採購疑雲

質詢時間到仍爭論不休 韓國瑜出面說明

國民黨立委徐欣瑩今（17）日在立法院施政總質詢時，指控民進黨籍竹北市長鄭朝方讓沒有公職身分的哥哥介入市政，甚至要求公務員前往鄭家鐵皮屋，遭以三字經等不堪言語辱罵，導致公務員集體請調。此外，徐欣瑩也質疑竹北市公所多項採購案出現異常，包括決標金額與底價僅差一、兩元等情況。不過，行政院長卓榮泰聽聞後，直言這類「選舉恩怨」不應成為總質詢議題，雙方當場爆發激烈口角。徐欣瑩質詢時詢問卓榮泰，若基層公務員遇到問題向竹北市長鄭朝方請示，鄭朝方卻要求公務員去詢問沒有任何公職身分的哥哥，這樣的作法是否適當？卓榮泰則回應，認為徐欣瑩談論太多選舉恩怨，這應該不是施政總質詢的議題。徐欣瑩隨即反駁，強調「這不是選舉恩怨，這是整個制度的問題」，並進一步指控，鄭朝方的哥哥不僅要求公務員前往鄭家的鐵皮屋，還以三字經等不堪入耳的言語辱罵公務員，讓基層人員不堪其擾，甚至嚇得集體請調，造成主管人員調離率偏高。徐欣瑩更以「新竹縣的鐵皮教育」形容相關情況，質疑地方行政體系是否受到不當干預。面對徐欣瑩接連指控，卓榮泰表示，既然已經直接指名道姓，若認為涉及不法，就應向警方或地檢署提出檢舉，而非要求行政院長在質詢台上調查。他強調，相關單位都可以受理檢舉，若確實涉及不法，自然會依法全力偵辦。徐欣瑩則追問，自己就是要了解執政黨對此事的態度，難道行政院長不願意調查？隨後更將矛頭指向竹北市公所的採購案件，質疑多項標案存在異常情形，包括部分決標金額與底價僅相差一、兩元。徐欣瑩指出，過去部分涉及弊案的政府採購案件，常出現「僅一家廠商投標」、「多次流標」及「決標金額與底價極為接近」等三項特徵，而她指控竹北市公所的採購案三種情況全都出現，要求相關單位正視其中是否存在不法問題。質詢過程中，徐欣瑩與卓榮泰數度針鋒相對，直到質詢時間結束，徐欣瑩仍希望再爭取50秒發言。對此，立法院長韓國瑜出面說明，先前因質詢過程曾宣布時間暫停，因此並未扣除徐欣瑩的發言時間，強調「時間完全完整」，請她放心。不過，即使質詢時間結束、麥克風遭到消音，徐欣瑩與卓榮泰仍持續爭論。