立法院上週三讀通過《性別平等工作法》及《就業保險法》修正草案，打造友善職場。勞動部今（17）日發布《友善職場育兒彈性工作安排措施獎勵及補助要點》，明年元旦起，補助企業育兒減少工時不減薪補助，發給職務代理勞工之職代津貼與新聘替代人力招募；其中，職代貼每日最高補助800元、新聘替代人力補2萬。
立法院三讀通過的《性工法》與《就保法》，修正重點有「產假陪產假全延長」、「育兒照顧到8歲」、「育兒留停津貼6+3」、「升級育兒假60日」、「企業托育租稅優惠」等。
考量到修法後9到12歲子女，仍處於小學階段，勞動部推動「育兒彈性減工時延伸至12歲」獎勵補助措施；同時，針對兩部法修正後，受僱者在孕產育三階段有更充裕的假或留職停薪，政府除擴大資源補貼企業對於孕產勞工請假期間工資或育兒勞工留停期間津貼外，同時考量育兒勞工離開職場期間，都需要有同事代班及企業支持，因此，推動「補助企業職代及替代人力成本」，如果育兒勞工請假期間，同事代理有職代津貼或雇主新聘替代人力。
勞動部說明，本次推出三大補助措施：
📍 育兒減少工作時間薪資補助：企業同意撫育未滿12歲子女的受僱者每日減少至少1小時工作時間且薪資照給，符合每月實施至少10日、累計至少3個月及減少工時總時數達30小時等條件者，可依實際照給薪資申請補助，每名受僱者每年最高4萬5,000元，每家企業每年最高135萬元。
📍職務代理津貼補助：企業依性別平等工作法第四章請假、留職停薪，依勞工請假規則請婚假或依本要點減少工作時間之期間，指定職務代理人並實際發給職務代理津貼者，政府依受僱者請假或留職停薪的日數、時數，以每日800元或每小時100元補助企業。
📍新聘替代人力招募補助：僱用未滿200人之事業單位，因勞工請產假或育兒留職停薪，另行新聘人力替代工作，訂定定期勞動契約達3個月以上，且連續工作30日以上者，得申請補助2萬元。
另外，勞動部也提出五項友善育兒制度獎勵：
📍「每日減少至少1小時不扣薪制度」
📍「彈性調整上下半時間至少1小時制度」
📍「職務代理並發給職代津貼制度」
📍「電傳勞動或居家辦公制度」
📍「優於法令每年給予2日或16小時有薪育兒親職活動假制度」
事業單位於職場訂定公告相關制度，且實施期間至少1年，每項制度定額獎勵發給2萬元，實施5項制度，最高可領10萬元；又考量29人以下的小微型企業更需要政府支持推行友善職場育兒措施，實施每項制度，再加碼1萬元，提高為每項3萬元，實施5項，最高可領15萬元。
企業可透過「友善職場育兒補助系統」線上申請，也可以紙本寄送方式申請。案件經地方政府按季審查核定，於每年2月、5月、8月及11月底前撥付款項。
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考量到修法後9到12歲子女，仍處於小學階段，勞動部推動「育兒彈性減工時延伸至12歲」獎勵補助措施；同時，針對兩部法修正後，受僱者在孕產育三階段有更充裕的假或留職停薪，政府除擴大資源補貼企業對於孕產勞工請假期間工資或育兒勞工留停期間津貼外，同時考量育兒勞工離開職場期間，都需要有同事代班及企業支持，因此，推動「補助企業職代及替代人力成本」，如果育兒勞工請假期間，同事代理有職代津貼或雇主新聘替代人力。
勞動部說明，本次推出三大補助措施：
📍 育兒減少工作時間薪資補助：企業同意撫育未滿12歲子女的受僱者每日減少至少1小時工作時間且薪資照給，符合每月實施至少10日、累計至少3個月及減少工時總時數達30小時等條件者，可依實際照給薪資申請補助，每名受僱者每年最高4萬5,000元，每家企業每年最高135萬元。
📍職務代理津貼補助：企業依性別平等工作法第四章請假、留職停薪，依勞工請假規則請婚假或依本要點減少工作時間之期間，指定職務代理人並實際發給職務代理津貼者，政府依受僱者請假或留職停薪的日數、時數，以每日800元或每小時100元補助企業。
📍新聘替代人力招募補助：僱用未滿200人之事業單位，因勞工請產假或育兒留職停薪，另行新聘人力替代工作，訂定定期勞動契約達3個月以上，且連續工作30日以上者，得申請補助2萬元。
另外，勞動部也提出五項友善育兒制度獎勵：
📍「每日減少至少1小時不扣薪制度」
📍「彈性調整上下半時間至少1小時制度」
📍「職務代理並發給職代津貼制度」
📍「電傳勞動或居家辦公制度」
📍「優於法令每年給予2日或16小時有薪育兒親職活動假制度」
事業單位於職場訂定公告相關制度，且實施期間至少1年，每項制度定額獎勵發給2萬元，實施5項制度，最高可領10萬元；又考量29人以下的小微型企業更需要政府支持推行友善職場育兒措施，實施每項制度，再加碼1萬元，提高為每項3萬元，實施5項，最高可領15萬元。
企業可透過「友善職場育兒補助系統」線上申請，也可以紙本寄送方式申請。案件經地方政府按季審查核定，於每年2月、5月、8月及11月底前撥付款項。