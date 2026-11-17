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對戰組合（客隊 @ 主隊） 比數 勝隊最高分 敗隊最高分 奧蘭多魔術 @ 波士頓塞爾提克 魔術 115：105 塞爾提克 戴斯蒙德貝恩（24分） 傑森塔圖姆（24分） 芝加哥公牛 @ 克里夫蘭騎士 騎士 126：115 公牛 多諾萬米切爾（39分） 諾曼鮑威爾（27分） 曼菲斯灰熊 @ 華盛頓巫師 灰熊 136：120 巫師 卡梅隆布澤爾（29分） 安東尼戴維斯（23分） 費城76人 @ 布魯克林籃網 76人 135：123 籃網 喬爾恩比德（37分） 朱利葉斯蘭德爾（33分） 休士頓火箭 @ 邁阿密熱火 熱火 128：110 火箭 揚尼斯阿德托昆博（20分） 阿爾佩倫申京（23分） 金州勇士 @ 紐奧良鵜鶘 鵜鶘 115：94 勇士 薩迪克貝（23分） 亞克塞爾倫德博格（28分）

開賽時間（CST） 對戰組合（客隊 @ 主隊） 08:30 紐約尼克 @ 多倫多暴龍 09:00 波特蘭拓荒者 @ 明尼蘇達灰狼 09:00 底特律活塞 @ 聖安東尼奧馬刺 11:30 猶他爵士 @ 洛杉磯快艇 12:00 夏洛特黃蜂 @ 洛杉磯湖人

NBA 2026-27賽季例行賽今（17）日上演多場激戰，背靠背作戰的費城76人隊雖讓41歲老將詹姆斯（LeBron James）輪休，但中鋒恩比德（Joel Embiid）強勢復出狂轟37分，搭配布朗（Jaylen Brown）31分、13籃板雙十演出，終場以135：123力克布魯克林籃網收下3連勝。而少了柯瑞（Stephen Curry）的金州勇士隊則在客場徹底迷失，首節18投僅2中陷入24分巨坑，終場以94：115慘敗給紐奧良鵜鶘苦吞3連敗。《NOWNEWS》也整理NBA今日比賽結果和明日賽程提供讀者參考。背靠背出戰的76人今日雖讓詹姆斯輪休，但迎來右足底筋膜炎休戰一場的恩比德回歸。76人在第二節火力全開單節狂轟45分，半場便建立78：59的19分領先優勢。儘管籃網在蘭德爾（Julius Randle，33分6籃板）與波特（Michael Porter Jr.，25分6籃板）帶領下在末節一度追至僅差4分，但恩比德關鍵時刻飆進冷血三分球穩住軍心，全場攻下37分、5籃板；布朗則貢獻31分、13籃板與4助攻，並正式達成NBA生涯2000次助攻里程碑，馬克西（Tyrese Maxey）也有24分、9助攻進帳，聯手助隊帶走3連勝。少了柯瑞、巴特勒（Jimmy Butler）與波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）等多名主力的勇士隊，連續兩場比賽遭遇開局大當機，開賽前11次出手全數落空，被鵜鶘打出一波23：2的懸殊開局，首節全隊18投僅2中（命中率11.1%）以11：35大幅落後，下半場分差更一度擴大至30分以上。鵜鶘前鋒貝（Saddiq Bey）上半場三分球5投全中獨得21分、全場攻下23分，新秀費爾斯（Jeremiah Fears）繳出19分、10籃板、10助攻大三元，率隊終結6連敗；勇士方面僅新秀倫德博格（Yaxel Lendeborg）表現亮眼，攻下28分、8籃板與3助攻，無力挽回團隊潰敗。氣勢正旺的熱火在主場展現極致團隊籃球，全隊共8名球員得分突破雙位數。阿德托昆博貢獻20分、13籃板與6助攻，湯普森（Klay Thompson）與威金斯（Andrew Wiggins）各拿17分，米切爾（Davion Mitchell）繳出16分、10助攻，波蒂斯（Bobby Portis）也有16分進帳，熱火三節打完便取得101：81的20分領先，終場輕鬆收下5連勝；火箭雖有申京（Alperen Sengun）攻下23分、7籃板與杜蘭特（Kevin Durant）進帳22分，仍無奈中斷4連勝。背靠背作戰的塞爾提克主場迎戰魔術陷入苦戰，王牌塔圖姆（Jayson Tatum）受限於體能與對手嚴防，全場23投僅9中雖拿下24分、12籃板但關鍵時刻啞火；喬治（Paul George）三分球9投5中攻下22分、8籃板。反觀魔術全隊7人得分上雙，瓦格納（Franz Wagner）繳出21分、8籃板、9助攻的準大三元全能數據並成功限制塔圖姆，貝恩（Desmond Bane）攻下全隊最高24分、8籃板，布萊克（Anthony Black）也有20分進帳，聯手終結綠衫軍的6連勝。克里夫蘭騎士主場迎戰芝加哥公牛陷入前三節拉鋸戰，直到決勝第四節才由當家球星多諾萬米契爾（Donovan Mitchell）徹底接管比賽，他在末節8次出手全數命中、單節狂砍20分，全場轟下39分率隊撕裂公牛防線收下勝利；公牛雖有鮑威爾（Norman Powell）砍下27分緊咬比分，仍無力阻擋米契爾的無解火力。曼菲斯灰熊作客華盛頓挑戰背靠背出賽的巫師，上半場一度落後12分，但第三節單節狂轟42：18的猛烈攻勢一舉逆轉戰局。灰熊2026年探花秀布澤爾（Cameron Boozer）外線13投7中，砍下29分、7籃板與7助攻，全面壓制巫師狀元郎迪班薩（AJ Dybantsa，21分5籃板）；巫師中鋒安東尼戴維斯（Anthony Davis）15投8中拿下23分、崔楊（Trae Young）13分、12助攻，無奈下半場防線崩盤苦吞8連敗。