道奇總管戈麥斯（Brandon Gomes）受訪時直言，金慧成打擊狀況不如預期，主要在於細節層面存在問題

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金慧成被道奇棄用 總管坦言表現不如預期

道奇總管點出問題：在於揮棒細節

他擁有許多符合我們球隊需求的能力。休賽季將幫助他調整揮棒，球季快結束時，我們一起嘗試一些方法，過程中金慧成也給予不少正面回饋。

韓國好手金慧成今年在洛杉磯道奇度過不如意一季，整年只在大聯盟出賽43場。《運動畫刊》以金慧成本季表現為題撰文，，休賽季會幫助他做出改變，「調整過程中，金慧成也給予正面的回饋。」金慧成首年在大聯盟獲得71場出賽，繳出打擊率2成80、3轟與17分打點成績，但今年遭到棄用，整年在大聯盟只剩43場出賽，打擊率2成59、1轟與12分打點，還一度傳出道奇可能直接將他送走。《運動畫刊》休賽季回顧金慧成今年掙扎表現，以「道奇隊總管坦言：金慧成度過令人失望的球季」為題，報導中引用不少戈麥斯看法，他認為金慧成今年表現不如預期原因，在於揮棒上存在問題。但戈麥斯也稱讚，「金慧成本人在休賽季回到韓國後，受訪時也向外界表達歉意，並透露對自己今年表現很失望，「感謝一路支持的人，我明年要成為更好的棒球選手。」還吸引退休老將羅哈斯（Miguel Rojas）在留言區留下「My friend」，鼓勵金慧成新球季走出低潮。