電影院選位不必再憑感覺！秀泰影城近日宣布推出「模擬座位視角」，消費者選定座位後，就能預覽坐在該位置所看到的銀幕畫面，還可透過手機轉動或拖曳環顧影廳，並體驗音響及4DX效果，目前可在秀泰官網使用，APP版本也將推出。由於日前才有網友許願，希望影城訂票系統能加入座位視野預覽，沒想到秀泰隨即就推出新功能，讓2.4萬人狂讚：「憑這個功能，我之後都看你們的！」
秀泰官網新增「模擬座位視角」！銀幕、音響效果一次看 還可模擬4DX
秀泰影城昨日在Threads宣布，針對消費者買票時經常遇到的選位難題，推出全新的「模擬座位視角」服務。過去民眾選位只能參考座位圖，無法確定坐下後看向銀幕的實際角度，如今透過新功能，就能在購票前先預覽不同座位的視野，挑選適合自己的位置。
目前功能已可透過秀泰影城官方網站使用，手機APP版本則預計稍後推出，讓消費者未來不論透過網頁或手機訂票，都能先掌握座位視角。
根據秀泰公開的示範影片，消費者只要先選定影廳內的座位，系統便會呈現坐在該位置時所看到的銀幕畫面，並模擬相應的音響效果。使用者還能透過轉動手機或拖曳畫面，從不同方向查看影廳環境，確認座位周邊及銀幕的相對位置。
不只基本影廳視角，系統也提供4DX體驗選項，讓觀眾在購票前多一項參考依據，不必只看平面座位圖猜測實際感受。
除了讓民眾自行查看畫面，系統也會依照選擇的位置提供觀影建議。例如前排座位能讓銀幕占據較大的視野，帶來更強烈的包圍感與沉浸體驗；中後排則被定位為較理想的黃金視角，銀幕能完整落在視線範圍內。
對於特別在意觀影角度、音響位置，或每次都想坐在正中央的影迷來說，這項功能能在購票前先掌握座位差異，降低選錯位置的機會。
電影票選位不用再靠猜！網友狂讚：這波秀泰贏了
貼文曝光後迅速引發討論，累積約2.4萬人按讚、34萬次瀏覽。不少網友驚訝功能推出速度，留言表示：「第一個做出來的竟然是秀泰」、「前天才有人許願這個功能，秀泰竟然做出來了」、「秀泰網速太快」、「秀泰贏了」。
也有影迷認為，新功能解決長期以來的選位困擾，尤其是對座位位置相當講究的人，更是相當實用，「對很想坐正中央、而且要跟螢幕距離最剛好的我來說真的好需要啊」、「憑這個功能，我之後都看你們的」、「還不錯，4DX每次要坐哪一排都想好久」。
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秀泰影城昨日在Threads宣布，針對消費者買票時經常遇到的選位難題，推出全新的「模擬座位視角」服務。過去民眾選位只能參考座位圖，無法確定坐下後看向銀幕的實際角度，如今透過新功能，就能在購票前先預覽不同座位的視野，挑選適合自己的位置。
目前功能已可透過秀泰影城官方網站使用，手機APP版本則預計稍後推出，讓消費者未來不論透過網頁或手機訂票，都能先掌握座位視角。
根據秀泰公開的示範影片，消費者只要先選定影廳內的座位，系統便會呈現坐在該位置時所看到的銀幕畫面，並模擬相應的音響效果。使用者還能透過轉動手機或拖曳畫面，從不同方向查看影廳環境，確認座位周邊及銀幕的相對位置。
除了讓民眾自行查看畫面，系統也會依照選擇的位置提供觀影建議。例如前排座位能讓銀幕占據較大的視野，帶來更強烈的包圍感與沉浸體驗；中後排則被定位為較理想的黃金視角，銀幕能完整落在視線範圍內。
對於特別在意觀影角度、音響位置，或每次都想坐在正中央的影迷來說，這項功能能在購票前先掌握座位差異，降低選錯位置的機會。
電影票選位不用再靠猜！網友狂讚：這波秀泰贏了
貼文曝光後迅速引發討論，累積約2.4萬人按讚、34萬次瀏覽。不少網友驚訝功能推出速度，留言表示：「第一個做出來的竟然是秀泰」、「前天才有人許願這個功能，秀泰竟然做出來了」、「秀泰網速太快」、「秀泰贏了」。
也有影迷認為，新功能解決長期以來的選位困擾，尤其是對座位位置相當講究的人，更是相當實用，「對很想坐正中央、而且要跟螢幕距離最剛好的我來說真的好需要啊」、「憑這個功能，我之後都看你們的」、「還不錯，4DX每次要坐哪一排都想好久」。