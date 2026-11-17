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台北蔥油餅征服美國主持人 雙蛋配醬汁讓他念念不忘

泰國清邁咖哩麵太好吃 破例連吃兩大碗

紐約熱狗、墨西哥巨無霸漢堡 平民料理也能成經典

曼谷米其林蟹肉歐姆蛋 75美元仍值得排隊

走遍90多國仍愛街頭小吃 美味不一定要花大錢

走遍全球90多個國家、品嚐無數高級料理，美國知名美食節目主持人羅森塔爾（Phil Rosenthal）最念念不忘的，卻是街頭巷尾的平民美食。他近日接受英國廣播公司（BBC）訪問，分享心目中5款最難忘的街頭小吃，其中台灣的「黃福龍脆皮蔥油餅」榜上有名。羅森塔爾大讚台北擁有全球最棒的街頭美食之一，尤其對這款現煎、加入雙蛋的蔥油餅印象深刻，直呼：「我每天早上都可以吃這個！」根據BBC報導，曾主持Netflix美食旅遊節目《世界小吃》（Somebody Feed Phil）的羅森塔爾，近日分享自己走訪世界各地後，最難忘的5款街頭美食，台北的「黃福龍脆皮蔥油餅」便是其中之一。羅森塔爾表示，台北擁有令人驚豔的街頭美食，甚至可以說是全球最棒的城市之一。他特別提到，台北車站附近商業區有一個看起來充滿懷舊氣息的小攤車，由一名女性攤主每天早上現做蔥油餅。他回憶，老闆娘會將加入蔥花的麵糰現場煎製，同時在鐵板上打入兩顆雞蛋，待蔥油餅煎好後，再將雙蛋包進餅皮，淋上辣醬與鹹香醬汁，最後捲起來，成為方便拿著吃的早餐。讓羅森塔爾最驚豔的，不是昂貴或稀有的食材，而是老闆娘如何運用最簡單的雞蛋、麵皮與調味料，做出令人滿足的美味。他形容，蔥油餅外皮帶有些許酥脆口感，裡面則柔軟熱騰騰，搭配新鮮雞蛋及兩種相互襯托的醬汁，滋味簡單卻恰到好處。羅森塔爾表示：「所有食物都是醬汁與調味料的載體。」他認為，真正厲害的廚師，就是能把人人都有的平凡食材，變成令人難忘的料理。除了台灣蔥油餅，羅森塔爾最推崇的街頭美食之一，是泰國清邁的「泰北咖哩麵」（Khao Soi）。他在泰國名廚伊恩（Ian Kittichai）帶領下，造訪當地的Khao Soi Loong Prakid Gard Gorm。這間樸實的小店甚至有雞隻在店內外走動，卻端出讓他難以忘懷的咖哩麵。料理以椰奶咖哩湯底搭配麵條、雞肉或牛肉，再加入醃芥菜、辣椒、洋蔥、酥脆炸麵條及萊姆汁，融合鹹、甜、苦、酸等多層次滋味。羅森塔爾表示，平常錄製美食節目時，他通常只吃兩、三口，就把剩下的食物分享給工作人員，以免影響後續拍攝。但這次他不僅獨自吃完整碗雞肉咖哩麵，還接著吃光第二碗牛肉口味，直呼這可能是自己吃過最棒的街頭美食，甚至值得為了它再飛一趟清邁。羅森塔爾同樣推薦美國紐約老字號熱狗店Gray's Papaya，尤其喜歡位於百老匯大道與第72街交會處的分店。他表示，這家店的熱狗經過鐵板煎烤，咬下時能感受到香腸外皮清脆彈牙，搭配酸菜、番茄醬汁燉洋蔥及芥末醬，再夾進大小恰好的柔軟麵包中。兩條熱狗加上一杯中杯木瓜飲料，套餐價格只要8.5美元（約新台幣270元），卻讓他認為是人生中最棒的餐點之一。他笑說，現在比起坐在高級餐廳吃上4小時的精緻套餐，自己反而更願意享用一條好吃的熱狗。至於墨西哥瓦哈卡（Oaxaca），羅森塔爾推薦的不是當地傳統小吃，而是華雷斯公園（Paseo Juárez El Llano）裡一攤配料極為豐富的漢堡。這款漢堡加入當地起司、手工辣醬、墨西哥煙燻辣椒美乃滋、焦糖洋蔥、鳳梨丁、番茄、培根、火腿及雞蛋等食材，堆疊高度甚至達20公分以上。儘管份量驚人，羅森塔爾仍認為每種配料都經過巧妙搭配，吃起來層次分明，讓原本熟悉的漢堡變成令人驚喜的料理。最後一款入選的街頭美食，是泰國曼谷知名的米其林星級街頭餐廳Jay Fai所販售的蟹肉歐姆蛋。現年81歲的老闆娘Jay Fai經常戴著護目鏡，在高溫爐火前親自掌廚，精湛的炒鍋技術讓羅森塔爾形容，看她料理就像欣賞一場優美的特技表演。這道蟹肉歐姆蛋價格不菲，羅森塔爾造訪時一份約75美元（約新台幣2400元），但他認為，料理使用大量新鮮蟹肉，搭配柔軟美味的蛋皮，完全值得這個價格與漫長等待。他也特別稱讚店內的冬蔭功湯，巨大的鮮蝦從碗中突出，宛如戴著皇冠，無論視覺或味道都令人驚豔。羅森塔爾回憶，自己對街頭美食的熱愛，始於1983年第一次出國旅行。當時23歲的他在巴黎公園裡，吃著法國長棍麵包與布里起司，突然領悟旅行與美食的樂趣。如今走訪超過90個國家，品嚐過無數高級料理，他依然認為街頭美食最能展現飲食文化的本質。羅森塔爾表示，街頭小吃的魅力在於意想不到的驚喜，以及不受高級餐廳形式束縛的純粹美味。對他而言，真正令人難忘的食物，從來不需要昂貴的價格或華麗的擺盤。