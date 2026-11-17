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▲Uber Eats 在台灣的第一筆訂單，由 3 份「經典起司牛肉堡」揭開序幕。（圖／Uber Eats 提供）

10年台灣用戶最愛？從「甜不辣」、「奶茶」到「燙青菜」

▲飲食偏好方面，台灣經典小吃與飲品持續受到用戶青睞，「甜不辣」10年來累計熱銷突破 2,000 萬份，「奶茶」累積訂單超過 1,950 萬份。（圖／Uber Eats 提供）

輸入「10歲啦」連續5週回饋，東京機票、iPhone 週週抽

▲除了熟悉的台灣味，「青菜」也是用戶點餐的重要選擇，「蔬食料理」平均年增逾 2 倍2。在生鮮雜貨方面，寵物用品訂單量的單年最高增幅達 67%3，反映外送需求逐步涵蓋毛小孩的日常照顧，也呈現台灣用戶多元且持續變化的消費樣貌。（圖／Uber Eats提供）

Uber Eats 歡慶在台10週年，以「10年 Eats（一直）有你在」為主題，感謝消費者、商家合作夥伴與外送合作夥伴10年來的支持。Uber Eats回顧，台灣用戶10年來的外送足跡。其中，「甜不辣」與「金針菇」分別拿下美食及生鮮雜貨排行榜冠軍，成為平台用戶的熱門首選。即日起至12月20日連續五週推出10週年線上感恩回饋活動。用戶輸入優惠序號「10歲啦」即可登錄活動，每週完成指定訂餐或叫車任務，即有機會抽中東京來回機票或 iPhone 大獎；還可透過趣味小遊戲領取點餐優惠，搭配限量優惠序號最低一折起、指定品項買一送一等好康，總優惠價值逾千萬元，邀請用戶一起歡慶10週年。Uber Eats 台灣總經理李旭諾表示，10年是重要的里程碑，更是持續向前的起點。感謝台灣消費者、商家合作夥伴與外送合作夥伴這10年來一直都在，讓 Uber Eats 從美食外送逐步拓展至生鮮雜貨等多元選項，陪伴消費者生活中的更多時刻。這次，我們也將感謝化為實際回饋，透過10週年系列活動與用戶分享喜悅。未來，我們將持續提升平台使用體驗，為用戶需求創造更便利的生活。Uber Eats 在台灣的第一筆訂單，由 3 份「經典起司牛肉堡」揭開序幕。10年來，下單次數最多的用戶來自台中，累積訂單突破 25,000 筆；單筆最高消費紀錄則達新台幣 74,870 元，購買品項包括美膚霜、護唇膏及護手霜等美妝保養品，展現外送從餐飲延伸至多元生活所需。飲食偏好方面，台灣經典小吃與飲品持續受到用戶青睞，「甜不辣」10年來累計熱銷突破 2,000 萬份，「奶茶」累積訂單超過 1,950 萬份。除了熟悉的台灣味，「青菜」也是用戶點餐的重要選擇，「蔬食料理」平均年增逾 2 倍2。在生鮮雜貨方面，寵物用品訂單量的單年最高增幅達 67%3，反映外送需求逐步涵蓋毛小孩的日常照顧，也呈現台灣用戶多元且持續變化的消費樣貌。除了透過10年數據回顧與用戶共同走過的生活點滴，Uber Eats 也祭出10週年線上優惠4，即日起至 12 月 20 日，連續五週推出限定回饋活動，感謝「10年 Eats（一直）有你在」。活動期間，用戶凡輸入優惠序號「10歲啦」登錄活動，每週完成指定訂餐或叫車任務，即可參加當週抽獎，有機會獲得日本東京來回機票或 iPhone 18 Pro Max （256GB）；喜歡互動挑戰的消費者，則可前往官方活動網頁參與小遊戲，每週領取滿額最高折抵 99 元的訂餐優惠，使用優惠下單再抽萬元現金。此外，活動期間每週一上午 10 點，官方活動網頁將釋出限量優惠序號，用戶於 Uber Eats App 輸入後，即有機會享最低一折起優惠。活動期間，Uber Eats App 上每週亦有精選商家推出指定品項買一送一優惠，首波包含麥當勞「大薯」買一送一、漢堡王「花生培根牛肉漢堡套餐」買一送一，以及珍煮丹「桂花茉綠」買一送一等，期待讓用戶享受雙倍滿足，共同感受10週年的美好。