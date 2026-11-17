《寶可夢》竟然與語言學習 APP「Duolingo」合作了！為慶祝《寶可夢》系列30週年，雙方今（17）日展開全球聯名活動，玩家只要在 Duolingo 完成每日語言課程，就能獲得寶可夢主題限定服裝，在7個不同日子完成課程，還能解鎖《Pokémon GO》專屬限時調查，有機會遇見擁有特殊背卡的皮卡丘、喵喵、聒噪鳥及路卡利歐，甚至可能遇到異色寶可夢。《NOWNEWS今日新聞》整理活動時間、參加方式及限定獎勵，讓玩家一次看懂。
《寶可夢》聯名Duolingo！每天學語言就能領限定服裝
根據《Pokémon GO》官方公告，這次聯名推出「多兒的寶可夢派對」，玩家只要更新 Duolingo APP、加入活動，並完成任意1堂語言課程，就能開始領取獎勵，之後每天至少完成1堂課，就能陸續解鎖更多限定內容。
其中最吸睛的就是4套寶可夢主題限定服裝，包括精靈球、《Pokémon GO》、聒噪鳥與皮卡丘造型，讓玩家替Duolingo虛擬角色換裝。根據Duolingo日本官方公告，這些限定裝扮可使用至2027年3月31日。
《Pokémon GO》限定調查怎麼拿？學7天解鎖特殊背卡寶可夢
除了 Duolingo APP 內的獎勵，這次聯名也延伸至《Pokémon GO》。玩家只要在7個不同日子，每天至少完成1堂 Duolingo 課程，就能取得專屬兌換碼，前往《Pokémon GO》官方商店兌換活動限定調查。
進入遊戲後，玩家可以選擇想練習的語言，與維羅博士一起完成相關任務，過程中將接觸捕捉寶可夢、進化、寶可補給站等遊戲常用詞彙。
完成調查後，不只能獲得XP、星星沙子，還有機會遇見擁有活動特殊背卡的皮卡丘、喵喵、聒噪鳥及路卡利歐，幸運的玩家甚至可能遇見異色版本。
此外，《Pokémon GO》也推出全新「語言標籤」功能，部分活動寶可夢的資訊頁面將顯示不同語言名稱，例如皮卡丘的英文「Pikachu」、日文「ピカチュウ」，讓玩家一邊抓寶、一邊學習外語。
🟡《寶可夢》Duolingo 聯名活動時間、參加方式一次看
📌活動時間： 11月17日上午9時起
📌參加期限： 12月21日晚間11時59分
📌課程獎勵截止： 12月29日晚間11時59分
📌《Pokémon GO》調查截止： 12月31日晚間11時59分
📌參加方式： 更新Duolingo APP，加入「多兒的寶可夢派對」，每天完成至少1堂課程。
📌主要獎勵： 4套寶可夢限定裝扮、《Pokémon GO》限時調查兌換碼、特殊背卡寶可夢遭遇機會。
值得注意的是，玩家必須在12月21日前加入活動，並於12月29日前完成7個不同日子的課程，取得兌換碼後還要記得前往官方商店兌換，所有限時調查獎勵則必須在12月31日前領取，以免錯過限定內容。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《Pokémon GO》官方公告，這次聯名推出「多兒的寶可夢派對」，玩家只要更新 Duolingo APP、加入活動，並完成任意1堂語言課程，就能開始領取獎勵，之後每天至少完成1堂課，就能陸續解鎖更多限定內容。
其中最吸睛的就是4套寶可夢主題限定服裝，包括精靈球、《Pokémon GO》、聒噪鳥與皮卡丘造型，讓玩家替Duolingo虛擬角色換裝。根據Duolingo日本官方公告，這些限定裝扮可使用至2027年3月31日。
除了 Duolingo APP 內的獎勵，這次聯名也延伸至《Pokémon GO》。玩家只要在7個不同日子，每天至少完成1堂 Duolingo 課程，就能取得專屬兌換碼，前往《Pokémon GO》官方商店兌換活動限定調查。
進入遊戲後，玩家可以選擇想練習的語言，與維羅博士一起完成相關任務，過程中將接觸捕捉寶可夢、進化、寶可補給站等遊戲常用詞彙。
此外，《Pokémon GO》也推出全新「語言標籤」功能，部分活動寶可夢的資訊頁面將顯示不同語言名稱，例如皮卡丘的英文「Pikachu」、日文「ピカチュウ」，讓玩家一邊抓寶、一邊學習外語。
📌活動時間： 11月17日上午9時起
📌參加期限： 12月21日晚間11時59分
📌課程獎勵截止： 12月29日晚間11時59分
📌《Pokémon GO》調查截止： 12月31日晚間11時59分
📌參加方式： 更新Duolingo APP，加入「多兒的寶可夢派對」，每天完成至少1堂課程。
📌主要獎勵： 4套寶可夢限定裝扮、《Pokémon GO》限時調查兌換碼、特殊背卡寶可夢遭遇機會。
值得注意的是，玩家必須在12月21日前加入活動，並於12月29日前完成7個不同日子的課程，取得兌換碼後還要記得前往官方商店兌換，所有限時調查獎勵則必須在12月31日前領取，以免錯過限定內容。