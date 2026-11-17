我是廣告 請繼續往下閱讀

▲沈伯洋上午與宜蘭縣長候選人林國漳召開「新北宜生活圈」合作備忘錄簽署記者會。（圖／記者嚴俊強攝，2026.11.17）

台北市社會工作人員職業工會昨表示，台北市長蔣萬安稱選前繁忙，客廳會因此而取消。對此，民進黨台北市長候選人沈伯洋今（17）日酸說，蔣萬安稱時間來不及跟社工見面，但前幾天還跟館長直播。沈伯洋上午與宜蘭縣長候選人林國漳召開「新北宜生活圈」合作備忘錄簽署記者會。對於蔣萬安「喊卡」與社工的客廳會，沈伯洋會後受訪反問，「蔣萬安說來不及哦？時間上來不及跟社工見面，然後前幾天還跟館長直播？」沈伯洋表示，他已經去參加過社工的客廳會，且當時還有事情沒談完，理事長說有一個比較偏國際上的解決問題方案想提出，他還請理事長再幫他追蹤。他說，防止兒虐的問題很廣，有一小部分是社工人員處境的改善，若真的很關心兒虐問題，社工處遇的改善應該是重中之重。沈伯洋表示，社工工會邀請他的時候，不但第一時間就答應，而且是馬上去見，舉辦一個面對面、讓大家問問題的座談會。他強調，一次真的不夠，希望之後還能有第二、第三次，因為社工人員、社工機構、市政府有三方不同的關係，之間要如何整合，並去正視第一線社工人員的意見，這無疑是重要的。針對有里長說接到沈伯洋電話，本來以為是詐騙，但聽到聲音後才確定是本人。沈伯洋說，希望透過一些座談會、客廳會、拜訪市場、宮廟的時候，拜會里長，但一定是掛一漏萬，因此盡量在選前打電話給各個里長，跟他們說他們未來的規劃。沈伯洋笑稱，現在因為詐騙盛行，所以遇到不少里長第一時間的反應是，「沈伯洋，真的還假的？」質疑是詐騙，他還遇過里長順便考他一下，兩人曾講過什麼事。他說，希望在選前把電話打一打，不過因為打電話需要花時間，他們就是繼續打電話給各個里長。