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費城76人隊今（17）日在客場以135：123擊敗布魯克林籃網，不僅戰績推進至12勝3負、正式超車波士頓塞爾提克登頂東區第一，更寫下隊史自2000-01賽季以來的最佳開季紀錄。此役41歲老將詹姆斯（LeBron James）輪休，但開季飽受低潮與質疑的76人當家球星恩比德（Joel Embiid）徹底大爆發，全場狂轟賽季新高的37分，並在決勝時刻飆進鎖定勝局的側撤步三分球，寫下NBA歷史中鋒第一人的效率紀錄，讓美國媒體《Legion Hoops》忍不住發文直呼：「如果恩比德繼續保持這樣的表現，全聯盟可要有大麻煩了！」恩比德今年的開季狀態一度讓費城球迷憂心忡忡。受制於右腳足底筋膜傷勢影響，這位2023年年度MVP前11戰場均僅出賽31.5分鐘、貢獻17.9分、8.8籃板與3.7助攻，整體投籃命中率暴跌至37.4%，三分球命中率更是慘不忍睹的11.1%，遠低於上季的48.9%／33.3%。由於外線完全失去威脅，對手得以肆無忌憚收縮禁區，迫使恩比德陷入高強度的低位肉搏惡性循環。不過今日面對籃網，恩比德用實際行動粉碎所有質疑。他全場出戰32分10秒，22投13中、三分球4投2中、罰球10罰9中，高效率攻下37分、5籃板、1助攻、1抄截與2阻攻，不僅收下個人本季首場30+得分秀，更憑藉此役正式超越群雄，成為NBA歷史上達成「單場35+分且真實命中率（TS%）超過70%」次數最多的中鋒球員，寫下史詩級效率里程碑。在他的強勢帶領下，布朗（Jaylen Brown）也砍下31分、13籃板與4助攻，馬克西（Tyrese Maxey）貢獻24分與9助攻，三巨頭合力主宰戰局。76人隨隊記者格魯根（Erin Grugan）賽後盛讚恩比德整晚看起來步履輕盈、對抗性十足，特別是末節籃網追到僅差4分時那記鎖定勝局的側撤步三分冷箭更是價值連城。恩比德賽後接受《NBC Sports》記者法杜爾（Amy Fadool）訪問時，也親自揭露找回外線準星的關鍵：「能投進那球感覺真的很棒，特別是因為我最近的三分球實在太糟了。不過我和訓練師德魯（Drew Hanlen）透過錄影檢討發現了之前投不進的原因——當時我太過按部就班、只是在場上走過場，沒有從一開賽就積極投入節奏。當我打得更有節奏感、更全身心投入時，投籃手感自然就會變好，這也是我過去兩場比賽一直在做的調整。」儘管繳出統治級數據，恩比德仍保持清醒，坦言目前的身體與競技狀態距離自己想要的巔峰「還差得遠」，但正一步步朝正確方向邁進。