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捷運綠線工期8年縮至3年8個月 張善政親赴工地逾40次

消防、育兒、醫療成果一次盤點 張善政：不能只做任內看得到的建設

桃園公車改革成選戰攻防 張善政點名黃世杰：如何不受既得利益牽制？

搶攻AI與半導體產業 張善政喊打造全球高科技供應鏈

青年買房不必只剩沉重房貸 張善政推「可負擔住宅」第三選擇

桃園市長張善政今（17）日於市長選舉公辦政見發表會中，以工程師的治理思維，向市民報告過去四年的施政成果及未來四年的城市發展藍圖。張善政指出，城市發展不能只靠口號，而要找出問題根源、建立制度，讓建設經得起長期檢驗。他從捷運綠線、公共工程品質、消防安全、托育教育及醫療建設，說明市府如何解決桃園長年累積的問題，並提出未來以「交通、工作、安家」為核心的施政方向。張善政強調，「把事情做完，只能算是交差；把事情做好，才是給市民真正的交代」，未來四年將繼續把桃園重要的基礎建構好。談及捷運綠線，張善政指出，捷運北機廠是整個系統順利運作的關鍵，但他上任時，北機廠雖名義上已開工近四年，實際工程進度卻是零，沒有包商進場、沒有施工圖，現場還有高達90萬立方公尺的鬆軟土壤需要處理。市府重新檢討施工方法，在確保品質前提下，將原預估8年的工期縮短至3年8個月，並已達成目標。張善政表示，三年多來他親自前往工地超過40次，目前每天有超過2000名工程人員投入捷運建設，綠線北段藝文特區至坑口7座車站也正進行通車前最後測試。他強調，有人為選舉刻意貶抑桃園捷運這幾年的進度，是對所有勤奮公務人員的抹煞。此外，針對過去羽球場天花板掉落、停車場施工崩塌及行政大樓結構問題等工程事件，市府也推動公共工程外部審查制度，讓工程品質不再依賴運氣。在城市安全與家庭照顧方面，張善政表示，桃園過去發生新屋保齡球場及平鎮敬鵬工廠火災，共造成12名消防弟兄殉職，市府因此率全國之先推動工廠及倉儲危險物品納管，相關措施已使工廠倉儲火災減少7成，降至10年來新低。育兒方面，托育覆蓋率從上任前不到4成提升至6成，公共托育據點也翻倍成長；教育方面則推動國中小營養午餐免費、教科書免費及生生喝鮮乳，合計每名學童每年約可為家長節省1萬5000元，受惠學童約20萬人。醫療方面，張善政指出，市府克服中央醫療分區及病床總量管制限制，取得市立醫院設立許可及病床配額，規劃「一個總院、五個分院」，八德總院進入實質推動程序、大溪分院已動工；同時透過行動CT車深入偏鄉，已為近8萬名市民提供肺癌篩檢，篩檢發現個案約9成屬於早期。他強調，負責任的市長不能只做任內看得到成果的建設。展望未來四年，張善政提出「交通、工作、安家」三大方向。交通方面，他坦言桃園公車服務仍有不足，市府除了每月公車駕駛薪資補貼及補助汰換老舊公車，亦加強客運業者管理，去年針對未依規定發車等違規情形裁罰超過千件，遠高於前市府的200多件。張善政表示，市府同時引進首都客運、葛瑪蘭客運等外地業者，透過競爭改善桃園公車長期由少數業者寡占問題，並推出9人座「桃小巴」，補足大型公車難以服務的地區。話鋒一轉，張善政也將矛頭指向對手黃世杰，質疑黃世杰的競選總部主委就是過去寡占桃園公車市場的客運業者董事長，要求黃世杰向市民說明，未來公車政策如何確保不受既得利益牽制。產業發展方面，張善政表示，桃園擁有完整製造業基礎及國際機場優勢，應把握AI發展與全球供應鏈重組契機，成為全球高科技產業重要基地。張善政指出，市府將持續與中央合作推動龍科三期，同時規劃周邊道路拓寬、捷運橘線及新梅龍快速道路，並在平鎮、楊梅等地預先布局超過200公頃產業腹地。未來將結合龍科三期與桃園航空城，串聯半導體先進製程、材料、設備、高階IC載板、AI伺服器及相關零組件，打造完整高科技供應鏈，讓產業投資轉化為在地青年看得見的就業機會。張善政強調，「桃園不會只是全球貨物出發的地方，更會成為全球產業最依賴的地方」。住宅政策方面，張善政指出，年輕人努力工作卻仍難以買房，問題在於房價成長速度超過薪資，政府必須提供更多安家選擇。他表示，任內社會住宅已發包近6000戶，目標在2030年前完工1萬戶。此外，張善政表示，市府率全國之先提出的「可負擔住宅自治條例」正待中央審議通過，未來將透過建商取得容積獎勵後回饋住宅給市府，再以低於市場行情的價格優先照顧在桃園養育子女的青年家庭，並限制自住及轉售條件，避免成為炒作工具。張善政強調，青年安家不應只能在長期租屋與沉重房貸之間二選一，政府應努力提供第三種選擇，「沒有前例，我們就當第一個創新的人」，展現為年輕人披荊斬棘的決心。張善政最後表示，桃園長期累積的問題不可能四年全部解決，他不會向市民做不切實際的承諾，但將帶領團隊持續推進進度、把關品質。他強調，政治人物任期有終點，但城市發展沒有終點，市府不只要把工程完成，更要把制度建立好、把品質顧好，盼市民繼續支持工程師市長，為桃園把重要的事情做好。