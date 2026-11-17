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選戰倒數11天，台北市長蔣萬安昨表示，他連續3次擋下中央在翡翠水庫設置光電板，行政院長卓榮泰今（17）日則嗆，該調查已於2024年結束，沒有翡翠水庫要設置光電的任何發展，為什麼突然在這幾天拿出來討論？懷疑是不是台北市府在找松山機場的資料找不到，突然之間找到這一件公文。蔣萬安則回批，「堂堂中央政府連續3年發公文來，難道是在問辛酸的嗎？」蔣萬安說，翡翠水庫是攸關大台北地區600萬人飲水安全非常重要的設施，絕對不是沈伯洋一句尊重經濟部，就可以輕輕帶過。他堅決反對在翡翠水庫上設置光電板，市民期待的是具體立場，絕不是模糊答案。沈伯洋應進一步說明，如果中央再提起相關計畫，到底是支持還是反對。針對卓榮泰反嗆，2024年調查完就沒有計畫，不能說中央詢問地方就惡意解讀調查，也懷疑北市府找松機資料找不到，找到這個公文來做政治操作。蔣萬安則說「這樣的理由有人會相信嗎？堂堂中央政府連續三年發公文來，難道是在問辛酸的嗎？」。蔣萬安強調，今天中央為什麼沒有相關計畫？因為地方政府擋下來了，因為議員在議會提出質詢，新聞披露後中央才不敢再繼續問。