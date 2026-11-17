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NBA 2026-27賽季例行賽今（17）日上演西區強權對決，波特蘭拓荒者作客挑戰明尼蘇達灰狼。拓荒者當家球星里拉德（Damian Lillard）全場手感冰冷15投僅2中拿到9分，終場以98：106不敵灰狼，無奈終結3連勝。中國大陸中鋒楊瀚森在第四節落後19分時獲得替補上陣機會，被拓荒者主帥諾里（Micah Nori）當成純粹的犯規工具人，奉命連續三個回合執行「駭客戰術」故意對灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）犯規，短短3分鐘內便狂領5次犯規。儘管如此，楊瀚森仍此役全場僅打7分28秒便送出平生涯紀錄的3次助攻，正負值高達+11，兩項數據都追平個人NBA最佳紀錄。本場比賽拓荒者開局一度靠著阿夫迪亞（Deni Avdija）單節獨得7分打出12：2攻勢，但首節打完被灰狼追成26：26平手。次節灰狼替補奇兵香農（Terrence Shannon Jr.）大爆發，搭配庫明加（Jonathan Kuminga）聯手打出一波10：0反擊波，半場打完灰狼以59：51反超。易邊再戰後拓荒者命中率持續下滑，三節結束陷入73：87的14分落後，第四節開局更一度被庫明加連進兩球拉開至77：96的19分差距。眼看戰局瀕臨崩盤，拓荒者教練團在末節還剩6分35秒時將楊瀚森替換上場，對位灰狼明星中鋒戈貝爾。令人錯愕的是，諾里教練並未賦予楊瀚森進攻戰術地位，而是直接下達「駭客戰術」指令。只見場上明明還有卡爾森（Branden Carlson）與波特（Micah Potter）等犯規數僅1次或0次的隊友，教練團卻唯獨指派楊瀚森一人專門負責消耗犯規。楊瀚森上場後忠實執行指令，連續三個回合主動對戈貝爾實施故意犯規，短短3分鐘內個人犯規數就迅速累積到4次。緊接著第四節還剩4分41秒時，楊瀚森外線三分出手不進後再度依指示領到個人第5次犯規，當下連他自己都忍不住露出無奈又困惑的苦笑，直到此時場邊的諾里教練才揮手示意他停止犯規。即便被當作戰術犧牲品，楊瀚森在有限的時間裡依舊打得極為無私且高效。他在第四節不僅抓下進攻籃板助攻隊友飆進三分，隨後更連續妙傳助攻波特等人得分，全場出賽7分28秒雖然1投0中沒有得分進帳，卻貢獻1籃板、3助攻與1抄截，且在身背5次犯規的情況下仍成功完成4次護框防守，單場3次助攻與+11的正負值雙雙追平個人NBA生涯最高紀錄。球員數據方面，灰狼替補奇兵香農狂轟全場最高34分外帶6助攻，戈貝爾繳出18分、15籃板雙十數據，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）與庫明加各拿13分；拓荒者則以阿夫迪亞攻下27分、8籃板、4助攻表現最佳，克林根（Donovan Clingan）拿下10分、10籃板與5阻攻，哈勒戴（Jrue Holiday）與亨德森（Scoot Henderson）各進帳10分，利拉德全場15投2中僅得9分、4助攻，賽後兩隊戰績同為9勝4負。