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蘋果Siri AI設每日上限！4大功能受影響

▲蘋果Siri AI未來部分進階功能將設每日使用額度，基本語音指令仍可免費使用，用戶也能透過訂閱iCloud+提高使用上限。（圖／記者周淑萍攝）

iCloud+月繳90元提高AI額度！最高可增加20倍

Siri AI額度用完怎麼辦？每天午夜重置

過去iPhone用戶使用Siri語音助理及Apple Intelligence功能，不必額外擔心每日使用次數，但未來部分進階AI功能將有使用上限，根據外媒《MacRumors》報導，蘋果已在最新iOS 27.3測試版中，加入Siri AI每日免費額度機制，一旦用完就得等到隔天，或透過付費訂閱iCloud+提高額度，以台灣價格來看，每月最低90元就能提高至最多2倍，最高甚至可增加至20倍。不過，設定鬧鐘、計時器等基本Siri功能仍維持免費使用，不受新制影響。根據外媒報導，蘋果在iOS 27.3、iPadOS 27.3及macOS 27.3測試版中，開始導入AI每日使用額度機制，主要針對需要透過雲端伺服器運算的進階功能，包括Siri AI複雜指令、AI圖片生成與編輯、捷徑自動化，以及第三方應用程式使用蘋果雲端AI模型的功能。其中，最直接受到影響的是新版Siri AI，舉例來說，當用戶要求Siri從電子郵件中找出餐廳訂位資訊，再自動加入行事曆，這類需要讀取個人資訊、執行多個步驟的操作，就會計入每日額度。至於使用「影像樂園」生成圖片，或透過照片App中的「清除」、「延伸」等AI編輯工具，同樣受到限制。但像是要求Siri設定30分鐘計時器、設定鬧鐘，或傳送簡單訊息等基本指令，即使AI免費額度已經用完，仍可繼續使用。對於經常使用AI功能的蘋果用戶，未來可以透過訂閱iCloud+提高每日使用上限，而且現有訂閱價格不會因為新增AI額度而調漲。根據蘋果公布的方案，iCloud+ 200GB以上訂閱用戶，將依照方案等級獲得不同程度的AI額度提升。換算台灣目前的訂閱價格，最低每月90元就能享有最高2倍額度，而每月1790元的12TB方案，則可提高至最高20倍。免費5GB：每月0元，維持基本AI額度。50GB：每月30元，AI額度不增加。200GB：每月90元，最高提高至2倍。2TB：每月300元，最高提高至5倍。6TB：每月900元，最高提高至10倍。12TB：每月1790元，最高提高至20倍。值得注意的是，，每月30元的50GB方案不包含額外額度，至少必須訂閱每月90元的200GB方案，才能享有這項福利。至於AI額度如何計算？蘋果採取「每台裝置分開計算」的方式，也就是說，即使使用相同Apple帳號登入iPhone、iPad及Mac，每台設備都擁有各自的每日基本免費額度，不會互相扣除。不過，透過iCloud+訂閱取得的額外AI額度，則是由同一帳號下的裝置共同使用。如果開啟家庭共享，家庭成員也會共用這筆額外額度，採取先用先扣的方式。當用戶接近使用上限時，系統會發出提醒；如果當天額度已經用完，可以選擇升級iCloud+方案，或等待額度重置。一般情況下，每日額度會在用戶所在地時間午夜左右恢復，未用完的額度不會累積到隔天。