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爭取台積電進駐龍科三期 黃世杰預估創造每年5500億產值、4500個就業機會

拋社宅牛肉 黃世杰：2034年前中央地方合計至少2萬戶完工入住

選舉倒數11天，桃園市長選舉公辦電視政見發表會今（17）日登場，民進黨桃園市長候選人黃世杰聚焦產業升級、交通改革及醫療建設三大面向，提出爭取台積電進駐龍科三期、推動「交通新治理」、重新啟動清大醫院BOT計畫等政策，並進一步擘劃文化觀光、青年居住及育兒教育政策，強調桃園不只要有產業與工作機會，更要成為讓市民喜歡生活、願意長久留下來的城市。黃世杰表示，桃園具備完整的產業基礎與國際交通優勢，應積極掌握AI及半導體產業發展契機。他提出爭取台積電進駐龍科三期，預估可創造每年5500億元產值及4500個就業機會，並帶動上下游供應鏈落腳桃園。同時，加速產業園區及聯外交通建設，結合航空城打造西部科技產業廊帶，並積極布局無人機產業，爭取設立國際驗證、認證中心。強調龍科三期等重大產業建設已經等了3年，桃園不能再錯失產業發展契機，必須加快腳步，成為桃竹苗大矽谷的領頭羊。針對桃園市民長期關心的交通問題，黃世杰提出「交通新治理」，主張徹底改善「幽靈公車」問題，重整公車資訊系統，並建立「幹線、生活圈、接駁」三級公共運輸路網，改善班次不足、路線繞行及偏鄉交通不便等問題。其中，桃小巴本應發揮九人座小巴的運輸特性，以末端接駁及預約式彈性運輸為主要功能，而非比照一般公車營運，才能有效補足偏鄉及人口分散地區的交通缺口。此外，捷運綠線、綠線延伸中壢及棕線等軌道建設也必須加速推進，由市長親自督導工程進度，讓市民早日擺脫交通黑暗期。黃世杰強調，交通改革就是要「把移動的選擇還給大家，把時間還給大家」，不該讓桃園人繼續為交通浪費寶貴的人生。醫療建設方面，黃世杰指出，桃園人口持續成長，但高階醫療資源仍有不足，必須加速補足醫療缺口。他提出「健康桃園、特色醫療」，強化癌症治療、兒童醫療、急重症及高齡照護服務，並透過通勤津貼、社宅資格等措施留住醫護人才。此外，也將重新啟動清大醫院BOT計畫，整合中央、學校與民間醫療團隊，並持續爭取第二座醫學中心，提升桃園整體醫療量能。黃世杰說明，第一階段提出的產業發展、交通改善及醫療建設三大政見，認為是目前桃園市民最重視的議題，也是最希望立即著手推動的施政項目。桃園有良好的發展條件，市民期待的是重大建設能夠加速推進，長期存在的問題能夠獲得具體解決，讓大家重新感受到城市的進步。第二輪政見發表中，黃世杰進一步提出文化觀光及城市生活願景。主張發展「演唱會經濟」，建立大型展演單一服務窗口，吸引國際演唱會與大型活動來到桃園，並完善中小型展演空間、升級桃園文學季，研議成立桃園電影委員會。此外也將結合原住民族語言傳播大樓、陽光劇場及KIRI文創園區，發展青埔原民影視文化聚落，讓桃園多元文化成為城市特色與觀光優勢。黃世杰提及，桃園擁有客家、閩南、原住民族、眷村、新住民及馬祖閩東等多元文化，是城市珍貴的資產。分享今年走訪復興區部落時，獲泰雅族耆老賜名「馬信」，意為擊破堅硬磐石的「破石者」；也提及桃園有超過五萬名馬祖鄉親，主張支持族群語言傳承與文化產業發展，讓桃園在地特色走向國際。觀光方面，黃世杰提出推動「國門微旅行」，串聯北橫、大溪、龍潭及沿海觀光資源，吸引國際旅客深入桃園，並結合航空城開發，評估引進大型主題樂園及國際休閒設施。他強調，桃園不能只是國際旅客進出台灣的門戶，更要成為值得專程造訪的城市。在青年居住及育兒政策方面，黃世杰提出2034年前中央與地方合計至少2萬戶社會住宅完工入住、4年內釋出至少2000戶婚育宅，並試辦將育兒家庭的社宅最長租期延長至20年。也以身為4歲孩子父親的經驗，提出「透明育兒地圖」、擴充彈性托育及企業托育服務，並推動教師行政減量、改善校園環境及「十分鐘遊戲圈」，讓公共建設與照顧服務跟上人口成長。黃世杰最後表示，自己在桃園出生、長大，希望將中央與地方累積的經驗帶回家鄉，讓桃園不只是一座有產業、有工作機會的城市，更是一座讓市民喜歡生活、願意長久留下來的城市。身為客家子弟的黃世杰，最後特別以客語表達對桃園的期許，希望桃園不只是連結台灣與世界的國際城市，更是每個人都能安心生活、實現理想的家園。並以「承蒙大家！多謝大家！」為政見發表畫下句點，呼應「國門心都 世界桃園」的城市願景。