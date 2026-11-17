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贏51分到輸21分：首節崩盤定調敗因

沒有柯瑞為何差這麼多？外媒點出3大關鍵原因

一、進攻缺乏核心 命中率、失誤全面崩盤

二、傷兵潮雪上加霜 陣容深度被徹底掏空

三、禁區與籃板全面失守 對手多點開花

柯瑞短期內難回歸 勇士戰績恐崩盤

金州勇士今（17）日作客紐奧良鵜鶘，在當家球星柯瑞（Stephen Curry）因腹斜肌撕裂缺陣下，以94：115、21分差距慘敗給4勝10敗弱旅。短短6天前，勇士才在柯瑞率領下大勝鵜鶘51分，如今卻輸21分，來回差距多達72分，勇士沒有柯瑞為何差這麼多？外媒《NBC Sports》點出3大關鍵原因，在於「進攻體系癱瘓、傷兵困擾與禁區防守依舊慘兮兮」。外媒《運動畫刊》賽後專欄〈勇士敗給鵜鶘的啟示：柯瑞的價值從未如此清晰〉中直言，這場比賽其實在第一節就已經結束。勇士開賽進攻完全當機，首節便被鵜鶘打出一波35：9毀滅性攻勢，全場最多落後達31分，且整場比賽不曾領先過任何一秒。柯瑞於11月12日對戰火箭首節傷退以前，勇士原本拿下8連勝，但近期已經吞下3連敗，排名從西區第3一路滑落到第9。《NBC Sports》指出，勇士開季能擊敗湖人、灰狼與金塊等強權，根基全建立在柯瑞本季場均27.8分、三分球命中率高達45.3%火力上。一旦少了柯瑞在場上製造的無球牽制力，勇士外線空間瞬間被壓縮，以本場為例，勇士全場84投僅28中，投籃命中率低至33.3%，三分球46投僅11中，命中率23.9%，每回合進攻得分僅0.93分。反觀鵜鶘火力全開，在沒有柯瑞牽制情況下，鵜鶘得以大膽包夾並發動反擊，團隊投進15記三分球，快攻得分24：11完勝勇士，並利用勇士16次失誤狂拿27分。外媒分析指出，勇士不僅少去柯瑞，本場比賽包含巴特勒（Jimmy Butler）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、穆迪（Moses Moody）與威廉斯（Brandon Williams）等多名主力輪換也全數掛免戰牌。總教練科爾（Steve Kerr）被迫擺出以新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）搭配二年級生克萊爾（L.J. Cryer）的先發後場。儘管倫德博格奮力砍下全場最高28分、8籃板，但面對鵜鶘重點針對，他全場23投僅9中，三分9投2中，正負值為全隊最低-30；被寄予厚望的波傑姆斯基（Brandin Podziemski）雖拿15分，卻出現高達5次失誤，難以扛起主控重任。在進攻低迷同時，勇士防守與籃板保護也跟著崩盤。鵜鶘此役抓下57個籃板，包含19個進攻籃板），禁區得分44：32壓制勇士。這讓鵜鶘控衛費爾斯（Jeremiah Fears）輕鬆打出19分、10籃板、10助攻大三元，貝伊（Saddiq Bey）、威廉森（Zion Williamson）雙箭頭高效攻下23分與16分。根據《ESPN》、《NBC Sports》多方外媒報導，柯瑞腹斜肌傷勢至少需要兩週後才會重新評估，球團內部更已做好他可能缺陣長達一個月的心理準備接下來勇士還得陸續面對獨行俠、灰熊與塞爾提克等硬仗，在柯瑞與多名主力回歸前，如何避免戰績在競爭激烈的西區持續探底，將是教練團最嚴峻的考驗。