金州勇士今（17）日作客紐奧良鵜鶘，在當家球星柯瑞（Stephen Curry）因腹斜肌撕裂缺陣下，以94：115、21分差距慘敗給4勝10敗弱旅。短短6天前，勇士才在柯瑞率領下大勝鵜鶘51分，如今卻輸21分，來回差距多達72分，勇士沒有柯瑞為何差這麼多？外媒《NBC Sports》點出3大關鍵原因，在於「進攻體系癱瘓、傷兵困擾與禁區防守依舊慘兮兮」。
贏51分到輸21分：首節崩盤定調敗因
外媒《運動畫刊》賽後專欄〈勇士敗給鵜鶘的啟示：柯瑞的價值從未如此清晰〉中直言，這場比賽其實在第一節就已經結束。勇士開賽進攻完全當機，首節便被鵜鶘打出一波35：9毀滅性攻勢，全場最多落後達31分，且整場比賽不曾領先過任何一秒。
柯瑞於11月12日對戰火箭首節傷退以前，勇士原本拿下8連勝，但近期已經吞下3連敗，排名從西區第3一路滑落到第9。
沒有柯瑞為何差這麼多？外媒點出3大關鍵原因
一、進攻缺乏核心 命中率、失誤全面崩盤
《NBC Sports》指出，勇士開季能擊敗湖人、灰狼與金塊等強權，根基全建立在柯瑞本季場均27.8分、三分球命中率高達45.3%火力上。一旦少了柯瑞在場上製造的無球牽制力，勇士外線空間瞬間被壓縮，以本場為例，勇士全場84投僅28中，投籃命中率低至33.3%，三分球46投僅11中，命中率23.9%，每回合進攻得分僅0.93分。
反觀鵜鶘火力全開，在沒有柯瑞牽制情況下，鵜鶘得以大膽包夾並發動反擊，團隊投進15記三分球，快攻得分24：11完勝勇士，並利用勇士16次失誤狂拿27分。
二、傷兵潮雪上加霜 陣容深度被徹底掏空
外媒分析指出，勇士不僅少去柯瑞，本場比賽包含巴特勒（Jimmy Butler）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、穆迪（Moses Moody）與威廉斯（Brandon Williams）等多名主力輪換也全數掛免戰牌。
總教練科爾（Steve Kerr）被迫擺出以新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）搭配二年級生克萊爾（L.J. Cryer）的先發後場。
儘管倫德博格奮力砍下全場最高28分、8籃板，但面對鵜鶘重點針對，他全場23投僅9中，三分9投2中，正負值為全隊最低-30；被寄予厚望的波傑姆斯基（Brandin Podziemski）雖拿15分，卻出現高達5次失誤，難以扛起主控重任。
三、禁區與籃板全面失守 對手多點開花
在進攻低迷同時，勇士防守與籃板保護也跟著崩盤。鵜鶘此役抓下57個籃板，包含19個進攻籃板），禁區得分44：32壓制勇士。這讓鵜鶘控衛費爾斯（Jeremiah Fears）輕鬆打出19分、10籃板、10助攻大三元，貝伊（Saddiq Bey）、威廉森（Zion Williamson）雙箭頭高效攻下23分與16分。
柯瑞短期內難回歸 勇士戰績恐崩盤
根據《ESPN》、《NBC Sports》多方外媒報導，柯瑞腹斜肌傷勢至少需要兩週後才會重新評估，球團內部更已做好他可能缺陣長達一個月的心理準備
接下來勇士還得陸續面對獨行俠、灰熊與塞爾提克等硬仗，在柯瑞與多名主力回歸前，如何避免戰績在競爭激烈的西區持續探底，將是教練團最嚴峻的考驗。
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外媒《運動畫刊》賽後專欄〈勇士敗給鵜鶘的啟示：柯瑞的價值從未如此清晰〉中直言，這場比賽其實在第一節就已經結束。勇士開賽進攻完全當機，首節便被鵜鶘打出一波35：9毀滅性攻勢，全場最多落後達31分，且整場比賽不曾領先過任何一秒。
柯瑞於11月12日對戰火箭首節傷退以前，勇士原本拿下8連勝，但近期已經吞下3連敗，排名從西區第3一路滑落到第9。
沒有柯瑞為何差這麼多？外媒點出3大關鍵原因
一、進攻缺乏核心 命中率、失誤全面崩盤
《NBC Sports》指出，勇士開季能擊敗湖人、灰狼與金塊等強權，根基全建立在柯瑞本季場均27.8分、三分球命中率高達45.3%火力上。一旦少了柯瑞在場上製造的無球牽制力，勇士外線空間瞬間被壓縮，以本場為例，勇士全場84投僅28中，投籃命中率低至33.3%，三分球46投僅11中，命中率23.9%，每回合進攻得分僅0.93分。
反觀鵜鶘火力全開，在沒有柯瑞牽制情況下，鵜鶘得以大膽包夾並發動反擊，團隊投進15記三分球，快攻得分24：11完勝勇士，並利用勇士16次失誤狂拿27分。
二、傷兵潮雪上加霜 陣容深度被徹底掏空
外媒分析指出，勇士不僅少去柯瑞，本場比賽包含巴特勒（Jimmy Butler）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、穆迪（Moses Moody）與威廉斯（Brandon Williams）等多名主力輪換也全數掛免戰牌。
總教練科爾（Steve Kerr）被迫擺出以新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）搭配二年級生克萊爾（L.J. Cryer）的先發後場。
儘管倫德博格奮力砍下全場最高28分、8籃板，但面對鵜鶘重點針對，他全場23投僅9中，三分9投2中，正負值為全隊最低-30；被寄予厚望的波傑姆斯基（Brandin Podziemski）雖拿15分，卻出現高達5次失誤，難以扛起主控重任。
三、禁區與籃板全面失守 對手多點開花
在進攻低迷同時，勇士防守與籃板保護也跟著崩盤。鵜鶘此役抓下57個籃板，包含19個進攻籃板），禁區得分44：32壓制勇士。這讓鵜鶘控衛費爾斯（Jeremiah Fears）輕鬆打出19分、10籃板、10助攻大三元，貝伊（Saddiq Bey）、威廉森（Zion Williamson）雙箭頭高效攻下23分與16分。
柯瑞短期內難回歸 勇士戰績恐崩盤
根據《ESPN》、《NBC Sports》多方外媒報導，柯瑞腹斜肌傷勢至少需要兩週後才會重新評估，球團內部更已做好他可能缺陣長達一個月的心理準備
接下來勇士還得陸續面對獨行俠、灰熊與塞爾提克等硬仗，在柯瑞與多名主力回歸前，如何避免戰績在競爭激烈的西區持續探底，將是教練團最嚴峻的考驗。