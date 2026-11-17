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輝達執行長黃仁勳捲入與疑似中國女間諜黃樂（Alice Huang）等人的婚外情案件，於上周辭去執行長職務，許多矽谷科技巨頭接連發聲，力挺黃仁勳重返輝達。人工智慧巨頭OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）週一表示，他對黃仁勳抱有「強烈的個人同理心」，但被問到黃是否應該重返輝達，他婉拒評論。根據美國媒體Semafor報導，奧特曼大約三年前也曾遭自家公司罷黜、但隨即復職，他在 Semafor 舉辦的「矽谷與世界」（Silicon Valley & The World）活動上表示，黃仁勳「一直是我心目中的英雄，而英雄難免有缺點。」報導提到，黃仁勳正考慮尋求重返執行長大位，部分科技業領袖也在背後推動他回鍋。當被媒體問及黃仁勳是否應該回歸時，奧特曼回應：「我不認為自己了解得夠多，足以回答這個問題。」奧特曼坦言，很難想像沒有黃仁勳掌舵的輝達，但輝達是一間巨無霸級別的公司，身為投資人，大家依然信任公司的承諾。在這場長達 30 分鐘的深度訪談中，奧特曼以坦率的口吻談及他與整個 AI 產業正面臨的挑戰，包括輝達風波、外界對資料中心的反彈，以及為支撐 AI 建設所需的龐大資金成本壓力。在普遍被視為對 AI 投下不信任票的美國期中選舉過後，奧特曼表示，AI 產業應該針對如何看待 AI 的長期願景，採取「堅定的立場」。他指出，外界對資料中心的許多反彈，其實是人們找一個具體的實體目標來發洩抗議，但真正的問題根源在於人們希望繼續掌控自己的未來。奧特曼說，不應該出現交棒的說法，強調人類仍未把決定未來的權力交給 AI；他強調，大眾應該明白，打造 AI 的這群人是站在人類這邊的。他認為資料中心仍會繼續興建，但也強調目前與地方社區的溝通互動方式並未奏效，整個產業生態系將會做出調整。奧特曼回顧過去有一段時期，許多社區其實很歡迎資料中心進駐，因為這能為缺乏投資的地區創造就業機會與產業發展。他說，民眾情緒很可能會隨時間改變，而現在開發商或許必須傾聽反對聲音，將資料中心蓋在離住宅區更遠的地方。我們是幅員遼闊的國家，我們有很大的空間可以這麼做。