我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨創黨主席柯文哲昨赴台灣高等法院開庭，被問到因賣大麻菸彈被判刑的網紅「Toyz」劉偉健透露，當時柯文哲在他隔壁當鄰居，但要外出時其他人就得蹲著面壁。柯當場哽咽「也許我是朝廷欽差要犯....」，與太太陳佩琪擁抱痛哭。台北市長蔣萬安今（17）日表示心疼，也非常憤怒，司法不應用羞辱的方式對待任何人，要求相關單位說明，柯文哲所受待遇是否合理。蔣萬安近日為了中央昔日發公文要求盤點翡翠水庫光電板設置空間，和對手沈伯洋槓上。柯文哲表示，翡翠水庫環保要求特別高，是市長的「基本認知」，蔣萬安則說，從沈伯洋的回答就知道，他的認知是黨意大於民意。蔣萬安也說，他昨天看到柯文哲受訪談到羈押期間受到的遭遇，哽咽落淚，他非常心疼、不捨也非常憤怒，司法不應成為政治追殺的工具，也不應該用羞辱的方式來對待任何人，司法應該是要公平公正，所以也希望相關單位來說明，柯前主席所受到待遇是否合理。