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民進黨高雄市長候選人賴瑞隆選情爭議再添一樁，繼碩士論文內容遭質疑兩岸立場反覆，如今又被踢爆過往的財產申報資料中，妻子名下竟持有58萬餘元人民幣，折合新台幣近296萬元，占夫妻存款高達98%。對此，賴瑞隆今（17）日出面澄清，相關財產申報均公開透明，並反嗆選舉最後階段不應拿十幾年前的舊資料刻意「做連連看」，操作烏賊戰。這起爭議先由名嘴謝寒冰於昨（16）日開直播揭露，指賴瑞隆的碩士論文中，不僅將赴中國形容為非常愉快的經驗，內容更大量引用中國學者，以及毛澤東、鄧小平的著作，卻未妥善標註，引發外界對其兩岸立場及論文內容的質疑。隨後，新黨台北市議員侯漢廷也在社群平台發文，進一步翻出賴瑞隆民國103年的財產申報資料，其妻子名下持有58萬3793元人民幣，占夫妻存款比例高達98%。他質疑，當時台灣民眾每日換匯上限僅有2萬元人民幣，如此大筆人民幣資產究竟如何累積，資金來源及持有動機都值得外界關注。面對接連爆出的爭議，賴瑞隆今天受訪時表示，所有財產申報資料都是公開透明的，這筆人民幣是民國103年、也就是12年前他擔任局長期間，妻子透過台灣銀行購買的外幣，屬於家中的理財方式。他指出，後來考量希望減少持有外幣，因此要求進行調整，這十幾年來也就沒有再持有任何其他外幣。賴瑞隆強調，相關資料早已公開，呼籲選舉最後階段不要刻意拿十幾年前的舊資料「做連連看」，甚至操作烏賊戰。他認為，高雄市民期待的是一場正向、充滿願景的選舉，而不是在選戰最後關頭不斷翻出過往資料進行政治操作，直言高雄人絕對不樂見這樣的選舉方式。