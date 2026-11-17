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台股今（17）日持續震盪，熱門ETF「主動中信台灣收益」（00406A）股價跌破7元，盤中成交量快速放大。根據Yahoo股市資料，00406A截至上午11時39分報6.91元，下跌0.19元、跌幅2.68%，成交量達96萬3,112張；而台股加權指數截至中午12時14分來到40,234.32點，下跌805.76點，跌幅約1.96%，市場賣壓仍重。00406A今日以6.93元開出，盤中最高7.12元、最低6.79元，股價一度跌破7元關卡。上午10時03分報價曾來到6.87元、下跌3.24%，成交量約76萬張，隨後成交量進一步放大；截至上午11時39分，成交量已逼近百萬張。回顧前一交易日（16日），00406A收在7.10元，下跌0.65元、跌幅8.39%，成交量達99萬1,327張，成交金額約72.3億元。今日股價再度跌破7元，成交量持續放大，成為盤面熱門交易標的。台股大盤方面，加權指數今日開盤報40,546.64點，盤中一度反彈至41,533.84點，最高較前一日收盤上漲493.76點；但盤中也曾下探39,786.45點，較前一日收盤下跌1,253.63點。截至中午12時14分，指數回到40,234.32點，顯示盤勢仍處於劇烈震盪。根據集保統計資料，截至11月13日，00406A受益人數約58萬1,020人；持有1,000張以上的投資人有789人，合計持有逾261萬張，占基金受益權單位約13.11%。此外，持有1至5張的投資人則有逾20萬人，顯示這檔ETF除了吸引一般投資人，也有一定比例的大額持有人。至於基金持股調整，資料顯示，00406A於11月16日增加上品（4770）270張，持股權重約0.05%；金融股方面，玉山金（2884）增加8,036張至1萬7,036張，元大金（2885）增加2,135張至1萬6,656張。